Так пиццу вы еще не готовили: рецепт вкусного перекуса за 25 минут

Пицца-кексы - блюдо, которое можно брать с собой на работу или в школу для перекуса. Эту закуску можно также предложить гостям. Главред советует попробовать необычные кексы со вкусом пиццы - блюдо получается ароматным, а готовится удивительно легко.
Рецептом пицца-кексов поделилась кулинарный блогер TikTok @valerikiry.
Ингредиенты:
- яйца 3 шт;
- кефир 200 мл;
- масло 5 ст. л;
- кетчуп классический 1-2 ст.л;
- соль 0,5 ч. л;
- сахар 1ч. л;
- специи по своему вкусу (паприка, сушеный чеснок);
- мука 200 г + разрыхлитель 1 ч.л;
- сыр сулугуни - 100 г (сулугуни);
- ветчина 120 г;
- кукуруза 4-5 ст. л. или оливки (13 шт разрезать);
- масло сливочное для смазывания формы;
- кунжут сверху.
Сначала нужно соединить яйца, кефир и масло. Не забудьте добавить любимые специи и классический кетчуп.
Постепенно начните просеивать муку, после чего тщательно перемешайте все ингредиенты.
К тесту добавьте ветчину, кукурузу и сыр.
Готовую смесь выложите в формы, предварительно смазанные маслом.
Сверху кексы украсьте помидорами и кунжутом.
Кексы нужно выпекать 25 минут при 180-190°.
Приятного аппетита!
Как приготовить пицца-кексы - смотрите видео:
@valerikiry
О профиле: @valerikiry
@valerikiry - профиль в TikTok, который ведет кулинарный блогер. Женщина публикует различные рецепты и делится полезными лайфхаками по приготовлению блюд. На страницу в TikTok подписаны более 55 тысяч пользователей.
