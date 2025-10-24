Так пиццу вы еще не готовили: рецепт вкусного перекуса за 25 минут

При желании начинку для пицца-кексов можно взять любую.

Рецепт кексов со вкусом пиццы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Пицца-кексы - блюдо, которое можно брать с собой на работу или в школу для перекуса. Эту закуску можно также предложить гостям. Главред советует попробовать необычные кексы со вкусом пиццы - блюдо получается ароматным, а готовится удивительно легко.

Рецептом пицца-кексов поделилась кулинарный блогер TikTok @valerikiry.

Ингредиенты:

яйца 3 шт;

кефир 200 мл;

масло 5 ст. л;

кетчуп классический 1-2 ст.л;

соль 0,5 ч. л;

сахар 1ч. л;

специи по своему вкусу (паприка, сушеный чеснок);

мука 200 г + разрыхлитель 1 ч.л;

сыр сулугуни - 100 г (сулугуни);

ветчина 120 г;

кукуруза 4-5 ст. л. или оливки (13 шт разрезать);

масло сливочное для смазывания формы;

кунжут сверху.

Сначала нужно соединить яйца, кефир и масло. Не забудьте добавить любимые специи и классический кетчуп.

Постепенно начните просеивать муку, после чего тщательно перемешайте все ингредиенты.

К тесту добавьте ветчину, кукурузу и сыр.

Готовую смесь выложите в формы, предварительно смазанные маслом.

Сверху кексы украсьте помидорами и кунжутом.

Кексы нужно выпекать 25 минут при 180-190°.

Приятного аппетита!

Как приготовить пицца-кексы - смотрите видео:

О профиле: @valerikiry @valerikiry - профиль в TikTok, который ведет кулинарный блогер. Женщина публикует различные рецепты и делится полезными лайфхаками по приготовлению блюд. На страницу в TikTok подписаны более 55 тысяч пользователей.

