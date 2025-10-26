Самый вкусный осенний десерт: рецепт запеканки из тыквы за 30 минут

Рецепт очень вкусной запеканки из тыквы.

Рецепт простой в приготовлении тыквенной запеканки / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Осень в самом разгаре, а это значит, что сейчас лучшее время для любителей тыквы готовить разнообразные блюда с этим сезонным овощем. В частности непревзойденный вкус будет иметь тыквенная запеканка.

Главред узнал, как ее приготовить из простых и доступных ингредиентов всего за 30 минут. Об этом в TikTok azarchiknata1020 рассказала украинский блогер Наталья Азарчик.

Тыквенная запеканка - рецепт

Ингредиенты:

Тыква 500 г

Яйца 2 шт.

Сахар 70 г

Ванильный сахар 10 г

Соль

Молоко 100 мл

Масло 40 мл

Мука 100 г муки

Разрыхлитель 10 г

Тыкву надо помыть, почистить и натереть на слайсы на самой крупной терке. Далее выкладываем тыкву в застеленную пергаментной бумагой форму.

Следующим делаем тесто. В миске перемешиваем яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром, после чего добавляем к массе молоко, масло, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем все ингредиенты и заливаем массой тыкву.

Выпекать тыквенную запеканку необходимо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить запеканку из тыквы:

О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик - украинский блогер под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами различных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.

