Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Самый вкусный осенний десерт: рецепт запеканки из тыквы за 30 минут

Анна Косик
26 октября 2025, 14:22
15
Рецепт очень вкусной запеканки из тыквы.
Время приготоления Время приготовления: 35 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 4-6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
тыквенная запеканка
Рецепт простой в приготовлении тыквенной запеканки / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Осень в самом разгаре, а это значит, что сейчас лучшее время для любителей тыквы готовить разнообразные блюда с этим сезонным овощем. В частности непревзойденный вкус будет иметь тыквенная запеканка.

Главред узнал, как ее приготовить из простых и доступных ингредиентов всего за 30 минут. Об этом в TikTok azarchiknata1020 рассказала украинский блогер Наталья Азарчик.

Тыквенная запеканка - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Тыква 500 г
  • Яйца 2 шт.
  • Сахар 70 г
  • Ванильный сахар 10 г
  • Соль
  • Молоко 100 мл
  • Масло 40 мл
  • Мука 100 г муки
  • Разрыхлитель 10 г

Тыкву надо помыть, почистить и натереть на слайсы на самой крупной терке. Далее выкладываем тыкву в застеленную пергаментной бумагой форму.

Следующим делаем тесто. В миске перемешиваем яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром, после чего добавляем к массе молоко, масло, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем все ингредиенты и заливаем массой тыкву.

Выпекать тыквенную запеканку необходимо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить запеканку из тыквы:

@azarchiknata1020 Тыквенная запеканка ? - Тыква - 500г - Яйца - 2 шт - Сахар - 70 г - Ванильный сахар - 10 г - Соль - щепотка - Молоко - 100 мл - Масло - 40 мл - Мука - 100 г - Разрыхлитель - 10 г #запеканкатыквенная#запеканкаизтыквы#тыква#запеканка♬ оригинальный звук - Наталья Азарчик

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталья Азарчик

Наталья Азарчик - украинский блогер под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами различных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт запеканка рецепты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

15:01Украина
Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

14:58Синоптик
Сколько еще может длиться война в Украине - Туск приоткрыл завесу переговоров

Сколько еще может длиться война в Украине - Туск приоткрыл завесу переговоров

14:36Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

"Решение можно найти очень быстро": у Путина назвали три условия завершения войны

"Решение можно найти очень быстро": у Путина назвали три условия завершения войны

Погода ухудшится, пойдет снег: синоптики дали новый прогноз

Погода ухудшится, пойдет снег: синоптики дали новый прогноз

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь

Последние новости

15:01

Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

14:58

Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

14:52

Как приготовить еду, если нет электричества и газа: самый лучший способВидео

14:36

Сколько еще может длиться война в Украине - Туск приоткрыл завесу переговоров

14:22

Самый вкусный осенний десерт: рецепт запеканки из тыквы за 30 минут

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБУ России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ
14:00

Почему 27 октября нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

13:58

В Кремле паранойя, Путин испугался переворота и передачи власти – The Telegraph

13:57

Россия готовит массированные удары - под прицелом шесть украинских областей

13:35

Китайский гороскоп на завтра 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

Реклама
13:21

Доллар запрыгнул на пьедестал: что будет с курсом валюты в ближайшее время

13:08

Как сказать по-украински "чиновник": ошибка, которую часто совершаютВидео

13:02

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

13:01

Погода на завтра 27 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:52

Что на самом деле означает лай: ученые расшифровали "язык" собак

12:38

"Четыре дня в реанимации": известный украинский актер-воин попал в ДТП

12:33

Блэкаут в шести регионах России: эксперт оценил сценарий для Украины

12:11

ВСУ отбросили врага и освободили три села - какая сейчас ситуация под Покровском

12:09

Самые экономные знаки зодиака: кто умеет обращаться с деньгами лучше всех

11:59

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

11:49

Не США: неожиданно появился новый возможный посредник в переговорах Украины и РФ

Реклама
11:33

Украина и Россия могут сесть за стол переговоров, но при одном условии – NYT

11:28

Украина становится частью американских выборов 2026 годамнение

11:05

Путину доложили об окружении украинских войск в Купянске: что говорят в ВСУ

10:20

Любовный гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

10:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 октября (обновляется)

09:57

Ударили в пиковый момент: партизаны в Крыму серьезно нарушили снабжение армии РФ

09:44

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Овнам - перемены, Девам - рутина

09:39

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

09:31

Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву и раскрыл детали

09:21

Рывок перед зимой: о проблеме тактики россиянмнение

08:56

На подлете к Москве: дроны совершили дерзкий налет на Россию, детали атаки

07:28

Войска Путина дронами атаковали Киев: попали в жилые дома, есть погибшие – деталиВидео

06:20

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовьВидео

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках семейного обеда за 19 секунд

05:30

Как сделать так, чтобы роутер работал без света: очень хороший способВидео

05:00

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

04:16

"Кого-то это мучает": беглец Винник неожиданно обратился к украинским артистамВидео

03:36

Гороскоп на завтра 27 октября: Весам - важное дело, Скорпионам - большое счастье

02:00

Большинство даже не подозревает: как выбрать домкрат, чтобы не сломать авто

01:44

Добавьте 1 предмет в стиралку: как мгновенно избавиться от затхлого запаха одежды

Реклама
25 октября, суббота
23:17

Трамп выдвинул ультиматум Путину: при каком условии может состояться встреча

22:44

Когда водитель может смело ехать на красный сигнал светофора - четыре случая

21:45

Может навсегда испортить ноутбук: что нельзя подключать к разъему

21:20

Украинцам в течение 13 часов будут выключать свет: графики отключений на 26 октября

21:05

Здесь и сейчас: пять знаков зодиака, которые любят, чтобы их обожали

20:48

"Шахеды" в небе, авиация снаряжена: существует угроза массированного удара

20:35

Зима перепишет цены на популярные продукты - что может подорожать сразу на 30%

20:16

Благоприятные дни ноября: когда и что сажать, чтобы получить ранний урожайВидео

20:16

Украина получит 150 самолетов "Грипен": уже известно, когда появятся первые

19:32

Погода ухудшится, пойдет снег: синоптики дали новый прогноз

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять