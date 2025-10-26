Самый вкусный осенний десерт: рецепт запеканки из тыквы за 30 минут

Осень в самом разгаре, а это значит, что сейчас лучшее время для любителей тыквы готовить разнообразные блюда с этим сезонным овощем. В частности непревзойденный вкус будет иметь тыквенная запеканка.
Главред узнал, как ее приготовить из простых и доступных ингредиентов всего за 30 минут. Об этом в TikTok azarchiknata1020 рассказала украинский блогер Наталья Азарчик.
Тыквенная запеканка - рецепт
Ингредиенты:
- Тыква 500 г
- Яйца 2 шт.
- Сахар 70 г
- Ванильный сахар 10 г
- Соль
- Молоко 100 мл
- Масло 40 мл
- Мука 100 г муки
- Разрыхлитель 10 г
Тыкву надо помыть, почистить и натереть на слайсы на самой крупной терке. Далее выкладываем тыкву в застеленную пергаментной бумагой форму.
Следующим делаем тесто. В миске перемешиваем яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром, после чего добавляем к массе молоко, масло, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем все ингредиенты и заливаем массой тыкву.
Выпекать тыквенную запеканку необходимо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить запеканку из тыквы:
@azarchiknata1020 Тыквенная запеканка ? - Тыква - 500г - Яйца - 2 шт - Сахар - 70 г - Ванильный сахар - 10 г - Соль - щепотка - Молоко - 100 мл - Масло - 40 мл - Мука - 100 г - Разрыхлитель - 10 г #запеканкатыквенная#запеканкаизтыквы#тыква#запеканка♬ оригинальный звук - Наталья Азарчик
О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинский блогер под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами различных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.
