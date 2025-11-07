Самый быстрый завтрак из яйца: три ингредиента, 40 секунд и все готово

Рецепт самого вкусного в мире омлета.

Очень простой рецепт невероятно вкусного омлета / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Для многих важно, чтобы завтрак был не только вкусным и сытным, но и быстрым в приготовлении. Если времени мало, а поесть хочется - идеальным вариантом блюда будет очень быстрый омлет с сыром.

Главред узнал, как его приготовить вкусно и при этом даже не использовать плиту. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.

Омлет за 40 секунд - рецепт

Ингредиенты:

Яйцо 1 шт.

Майонез 1 ст. л.

Твердый сыр

Чтобы приготовить омлет за считанные секунды надо взбить венчиком яйцо с майонезом. Далее переливаем массу в смазанную сливочным маслом форму, чтобы омлет не прилипал.

Ставим форму в микроволновую печь на 40 секунд. После приготовления омлет можно посыпать натертым твердым сыром.

Приятного аппетита!

