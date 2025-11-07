Самый быстрый завтрак из яйца: три ингредиента, 40 секунд и все готово

Для многих важно, чтобы завтрак был не только вкусным и сытным, но и быстрым в приготовлении. Если времени мало, а поесть хочется - идеальным вариантом блюда будет очень быстрый омлет с сыром.
Главред узнал, как его приготовить вкусно и при этом даже не использовать плиту. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.
Омлет за 40 секунд - рецепт
Ингредиенты:
- Яйцо 1 шт.
- Майонез 1 ст. л.
- Твердый сыр
Чтобы приготовить омлет за считанные секунды надо взбить венчиком яйцо с майонезом. Далее переливаем массу в смазанную сливочным маслом форму, чтобы омлет не прилипал.
Ставим форму в микроволновую печь на 40 секунд. После приготовления омлет можно посыпать натертым твердым сыром.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить быстрый омлет:
@dianagologovets Омлет за 40 секунд ? #лайфхак#приготовление#идеидлядома#идеидлякухни#лайфхакдлядома#яичница #яичница#якприготовить#полезныесоветы #советыдлядома#рецепт#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
О персоне: Диана Головец
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
