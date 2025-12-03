Фраза 'бегущая строка' имеет только один перевод: как правильно ее говорить

Вы узнаете:
- Что означает фраза "бегущая строка"
- Как ее можно перевести на украинский язык
У многих украинцев часто возникают проблемы с переводом некоторых русскоязычных фраз на украинский язык. Одним из таких слов является "бегущая строка", которую трудно сказать правильно с первого раза.
Главред решил разобраться, как на украинском сказать "бегущая строка".
Как переводится фраза "бегущая строка"
Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что фраза "бегущая строка" ставит в ступор многих украинцев.
По его словам, некоторые думают, что ее можно перевести как "бігуча строка" или "бігуча стрічка", но эти варианты ошибочны.
Он подчеркнул, что в контексте печати слово "строка" трактуется как "рядок".
"Но согласитесь, что "бігучий рядок" также звучит не очень", - говорится в видео.
Украинский музыкант отметил, что на самом деле выражение "бегущая строка" на украинском звучит как "рухомий рядок".
Фраза "бегущая строка" в украинском языке - видео:
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.
