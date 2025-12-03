Фраза 'бегущая строка' имеет только один перевод: как правильно ее говорить

Эта фраза ставит в ступор многих украинцев.

https://glavred.info/culture/fraza-begushchaya-stroka-imeet-tolko-odin-perevod-kak-pravilno-ee-govorit-10720853.html Ссылка скопирована

Как сказать "бегущая строка" / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что означает фраза "бегущая строка"

Как ее можно перевести на украинский язык

У многих украинцев часто возникают проблемы с переводом некоторых русскоязычных фраз на украинский язык. Одним из таких слов является "бегущая строка", которую трудно сказать правильно с первого раза.

Главред решил разобраться, как на украинском сказать "бегущая строка".

видео дня

Как переводится фраза "бегущая строка"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что фраза "бегущая строка" ставит в ступор многих украинцев.

По его словам, некоторые думают, что ее можно перевести как "бігуча строка" или "бігуча стрічка", но эти варианты ошибочны.

Он подчеркнул, что в контексте печати слово "строка" трактуется как "рядок".

"Но согласитесь, что "бігучий рядок" также звучит не очень", - говорится в видео.

Украинский музыкант отметил, что на самом деле выражение "бегущая строка" на украинском звучит как "рухомий рядок".

Фраза "бегущая строка" в украинском языке - видео:

Ранее мы также рассказывали, как на самом деле появилось слово "гривня". Оказывается, оно образовалось от праславянского корня.

Кроме того, украинцам стоит перестать говорить "приторный". Названы реальные украинские синонимы к слову.

Читайте также:

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред