С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

Кратко:
- Юлия Проскурякова отправилась в Пекин
- Чем она там заболела
Жена российского певца Игоря Николаева, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, певица Юлия Проскурякова заболела.
Как рассказала артистка на своей странице в соцсетях, она подхватила вирус в Пекине и пожаловалась на здоровье.
Кстати, Проскурякова вышла на связь без фильтров, она показалась уставшей и с распухшим носом.
"Заболеть в Пекине… Умеем. Практикуем… Кто разбирается в лекарствах здесь, порекомендуйте, пожалуйста, что купить? Ни одного знакомого препарата в аптеке", — сказала Юлия.
Жители страны-оккупанта посоветовали ей брать с собой в аптечку с дома и пожалели знаменитость.
"Совсем нет ничего похожего. Ни на английском, ни на русском. Если когда-нибудь, окажитесь в Китае, вы поймете. Аптечку я взяла. Все из нее уже выпила. Сегодня третий день, лекарства закончились", — добавила жена молчуна.
