С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

Юлия Проскурякова рассказала, что с ней случилось.

https://glavred.info/starnews/s-zhenoy-molchuna-igorya-nikolaeva-sluchilas-beda-chto-proizshlo-10711001.html Ссылка скопирована

Юлия Проскурякова заболела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

Кратко:

Юлия Проскурякова отправилась в Пекин

Чем она там заболела

Жена российского певца Игоря Николаева, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, певица Юлия Проскурякова заболела.

Как рассказала артистка на своей странице в соцсетях, она подхватила вирус в Пекине и пожаловалась на здоровье.

видео дня

Кстати, Проскурякова вышла на связь без фильтров, она показалась уставшей и с распухшим носом.

Юлия Проскурякова / фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

"Заболеть в Пекине… Умеем. Практикуем… Кто разбирается в лекарствах здесь, порекомендуйте, пожалуйста, что купить? Ни одного знакомого препарата в аптеке", — сказала Юлия.

Жители страны-оккупанта посоветовали ей брать с собой в аптечку с дома и пожалели знаменитость.

"Совсем нет ничего похожего. Ни на английском, ни на русском. Если когда-нибудь, окажитесь в Китае, вы поймете. Аптечку я взяла. Все из нее уже выпила. Сегодня третий день, лекарства закончились", — добавила жена молчуна.

Юлия Проскурякова ответила поклонникам / фото: скрин instagram.com, Юлия Проскурякова

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея. Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.

А также ведущая Леся Никитюк пересеклась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая ранее негативно высказалась о ее игре в фильме "Песики", после чего разгорелся скандал в Сети.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Юрий Николаев Юрий Николаев - советский и российский телеведущий, народный артист РФ (1998). Наиболее известен по музыкальным телепрограммам: "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Достояние республики".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред