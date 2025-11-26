Укр
Читать на украинском
Раскрыт секрет экономии на отоплении: все дело в простой хитрости с радиатором

Алексей Тесля
26 ноября 2025, 20:19
Сильный поток воздуха легко выдувает пыль через щели и снизу, удаляя даже липкие и глубоко засевшие частицы.
Батареи
Как настроить радиаторы отопления / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему стоит использовать фен
  • Инструкция по чистке радиатора феном
  • Правильная настройка отопления: советы экспертов

Регулярная чистка радиаторов крайне важна для их эффективной работы. Со временем внутри радиаторных пластин скапливается пыль, которая при включении отопления действует как теплоизолятор.

Из-за этого радиатору становится труднее отдавать тепло в помещение, что приводит к медленному нагреву, увеличению энергопотребления и, как следствие, росту счетов за отопление, пишет Express.

К счастью, есть простой и быстрый способ решить эту проблему всего за несколько минут — с помощью обычного фена.

Почему стоит использовать фен

  • Эффективность: Сильный поток воздуха легко выдувает пыль через щели и снизу, удаляя даже липкие и глубоко засевшие частицы, до которых сложно добраться тряпкой или щеткой.
  • Простота: Весь процесс занимает около 10 минут.
  • Результат: Чистый радиатор начинает быстрее и эффективнее обогревать ваш дом, что потенциально снижает расходы на электроэнергию.
Как подготовить дом к зиме инфографика
/ Главред

Инструкция по чистке радиатора феном

Подготовка и безопасность:

  • Выключите отопление и дайте радиатору полностью остыть.
  • Защита пола: Положите под радиатор полотенце или старую простыню, чтобы собрать выдуваемую пыль.
  • Необязательно: Пока радиатор холодный, можно протереть его снаружи теплой мыльной водой.

Процесс очистки:

  • Настройте фен: Установите фен на минимальный (холодный) режим. Важно: Горячий воздух поднимет пыль вверх и разнесет по комнате, вместо того чтобы собрать её на полотенце.
  • Направление: Направьте сопло фена прямо вниз в верхние вентиляционные пазы (отверстия) радиатора.
  • Выдувание: Медленно перемещайте фен вдоль всей длины радиатора. Поток воздуха будет выталкивать пыль из нижней части.

Завершение:

  • Сбор пыли: Аккуратно соберите пыль с полотенца/простыни и выбросьте.
  • Уборка: Пропылесосьте под радиатором, чтобы удалить остатки пыли.

Правильная настройка отопления: советы экспертов

Привычка включать и выключать отопление на короткие периоды в надежде сэкономить на самом деле может привести к перерасходу средств и неэффективной потере тепла. Вопреки распространенному мнению, эксперты по энергосбережению утверждают, что такой прерывистый режим работы системы отопления часто дает обратный эффект.

Смотрите видео - настройка отопления:

В этом видеосюжете зрителям продемонстрирован полный цикл монтажа домашней системы отопления: от начальных этапов до финального запуска. Будет показано, как правильно осуществляется монтаж труб, производится обвязка котла, устанавливаются радиаторы и выполняется комплексная настройка всей системы.

На данном этапе выполняется только монтаж радиаторного отопления, чтобы обеспечить возможность проведения последующих внутренних отделочных работ.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" — то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

