'Крещатик похож на кладбище': в Киеве блогер сравнил минуту молчания с 'показухой'

Блогер оказался в центре скандала после оскорбительных слов о минуте молчания на Крещатике, ситуация завершилась профилактическим разговором с СБУ.

Блогер попал в скандал из-за реакции на минуту молчания / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

Блогер Артур Пономарев попал в скандал из-за заявлений о минуте молчания на Крещатике

СБУ провела с ним профилактическую работу, блогер записал извинения

В Киеве мужчина возмутился тем, что во время минуты молчания в центре города останавливают движение транспорта, назвав Крещатик "кладбищем". Соответствующее видео появилось в Instagram блогера Артура Пономарева, однако впоследствии было удалено.

"Теперь минута молчания на Крещатике будет - "обязаловка". Что могу сказать: мало того, что Крещатик превратили в мемориальный комплекс - больше похожий на кладбище, так еще и хотят, чтобы люди в 9:00 каждое утро останавливались, занимались показухой. Как это принято на западе Украины - теперь уже в Киеве хотят сделать то же самое. Самое смешное, что есть люди, которые поддерживают эту историю (остановку движения транспорта в 9:00. - ред.)", - заявил на видео мужчина. видео дня

/ Фото: скриншот

В сети также вспомнили, что ранее он критиковал книжный магазин "Сенс" и даже обращался к омбудсмену из-за таблички на входе "нельзя говорить по-русски", которая его сильно возмутила.

После волны критики Пономарев опубликовал новый ролик, где объяснил, что его неправильно поняли, и подчеркнул, что имел в виду необходимость ежедневной минуты молчания, но не в 9:00.

"В данном случае я имел в виду и то, что не нужно чтить память погибших воинов. Их, безусловно, нужно чтить, нужно помнить обо всех тех, кто отдал свою жизнь за Украину, здоровье, время, силы и так далее. И я также, естественно, поддерживаю ВСУ, Украину в этой войне, в этой несправедливой войне, которую начала Российская Федерация. Поэтому мой посыл был к тому, что нужно не в 9 утра это все делать, а каждый день", - оправдывался он.

Впоследствии, после визита сотрудников СБУ, блогер записал видео с извинениями. В видео Пономарев признал, что его предыдущие высказывания могли оскорбить людей, и извинился перед военными и теми, кто потерял близких в войне. Он также поблагодарил Службу безопасности Украины за проведенный разговор.

Артур Пономарев, который возмущался чествованием жертв российской агрессии, случайно встретил сотрудников СБУ, вспомнил украинский язык и снова извинился.



Но я не уверен, что его приключения на этом закончатся. https://t.co/FyaGwKZYr5pic.twitter.com/mzWty4drYH - Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) September 24, 2025

"Друзья. Хочу извиниться за мое вчерашнее видео на счет минуты молчания. Мне очень жаль, что я кого-то обидел, не имел целью такого. Поэтому извините все военные и те, кто потерял кого-то на этой войне. Мне большое извинение. Также спасибо Службе безопасности Украины, что приехали поговорить со мной", - сказал мужчина.

Впоследствии в своем Instagram блогер подтвердил, что действительно имел профилактическую беседу с представителями СБУ, во время которой ему задали все необходимые вопросы и вместе записали видео с извинениями. Он отметил, что сейчас работает над исправлением собственных ошибок и ждет официального решения СБУ по оценке его действий.

"Итак, приезжали ко мне сотрудники службы безопасности. Провели со мной профилактическую беседу. Также мы записали видео с извинениями. Посадили мне интересующие их вопросы. Я сейчас работаю над ошибками. Ну, понятно, что так быстро это все не происходит в процессе. И ждем ответа от службы безопасности по квалификации моих действий", - резюмировал Пономарев.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

