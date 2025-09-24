Укр
"Крещатик похож на кладбище": в Киеве блогер сравнил минуту молчания с "показухой"

Юрий Берендий
24 сентября 2025, 22:44
Блогер оказался в центре скандала после оскорбительных слов о минуте молчания на Крещатике, ситуация завершилась профилактическим разговором с СБУ.
Блогер попал в скандал из-за реакции на минуту молчания / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • Блогер Артур Пономарев попал в скандал из-за заявлений о минуте молчания на Крещатике
  • СБУ провела с ним профилактическую работу, блогер записал извинения

В Киеве мужчина возмутился тем, что во время минуты молчания в центре города останавливают движение транспорта, назвав Крещатик "кладбищем". Соответствующее видео появилось в Instagram блогера Артура Пономарева, однако впоследствии было удалено.

"Теперь минута молчания на Крещатике будет - "обязаловка". Что могу сказать: мало того, что Крещатик превратили в мемориальный комплекс - больше похожий на кладбище, так еще и хотят, чтобы люди в 9:00 каждое утро останавливались, занимались показухой. Как это принято на западе Украины - теперь уже в Киеве хотят сделать то же самое. Самое смешное, что есть люди, которые поддерживают эту историю (остановку движения транспорта в 9:00. - ред.)", - заявил на видео мужчина.

Смотрите видео скандального заявления блогера:

/ Фото: скриншот

В сети также вспомнили, что ранее он критиковал книжный магазин "Сенс" и даже обращался к омбудсмену из-за таблички на входе "нельзя говорить по-русски", которая его сильно возмутила.

После волны критики Пономарев опубликовал новый ролик, где объяснил, что его неправильно поняли, и подчеркнул, что имел в виду необходимость ежедневной минуты молчания, но не в 9:00.

"В данном случае я имел в виду и то, что не нужно чтить память погибших воинов. Их, безусловно, нужно чтить, нужно помнить обо всех тех, кто отдал свою жизнь за Украину, здоровье, время, силы и так далее. И я также, естественно, поддерживаю ВСУ, Украину в этой войне, в этой несправедливой войне, которую начала Российская Федерация. Поэтому мой посыл был к тому, что нужно не в 9 утра это все делать, а каждый день", - оправдывался он.

Впоследствии, после визита сотрудников СБУ, блогер записал видео с извинениями. В видео Пономарев признал, что его предыдущие высказывания могли оскорбить людей, и извинился перед военными и теми, кто потерял близких в войне. Он также поблагодарил Службу безопасности Украины за проведенный разговор.

Смотрите видео с извинениями блогера:

"Друзья. Хочу извиниться за мое вчерашнее видео на счет минуты молчания. Мне очень жаль, что я кого-то обидел, не имел целью такого. Поэтому извините все военные и те, кто потерял кого-то на этой войне. Мне большое извинение. Также спасибо Службе безопасности Украины, что приехали поговорить со мной", - сказал мужчина.

Впоследствии в своем Instagram блогер подтвердил, что действительно имел профилактическую беседу с представителями СБУ, во время которой ему задали все необходимые вопросы и вместе записали видео с извинениями. Он отметил, что сейчас работает над исправлением собственных ошибок и ждет официального решения СБУ по оценке его действий.

"Итак, приезжали ко мне сотрудники службы безопасности. Провели со мной профилактическую беседу. Также мы записали видео с извинениями. Посадили мне интересующие их вопросы. Я сейчас работаю над ошибками. Ну, понятно, что так быстро это все не происходит в процессе. И ждем ответа от службы безопасности по квалификации моих действий", - резюмировал Пономарев.

Смотрите видео заявления Пономарева:

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Черкассах разразился скандал вокруг руководительницы танцевального кружка при школе №20. Она собрала с родителей более миллиона гривен на поездку детей в Грузию, однако вместо организации путешествия потратила все средства на азартные игры. По информации издания 18000, женщина возглавила коллектив осенью 2024 года, а 30 мая 2025-го была уволена. Когда стало известно, что поездка сорвалась, возмущенные родители обратились в полицию и к журналистам.

Между тем Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров инициировала увольнение заместителя руководителя Специализированной экологической прокуратуры Александра Малеева после резонансного эфира одного из телешоу. Его жена в программе "Супермама" показала дом на Киевщине, аренда которого стоит около $3 тысяч, но эта информация не была указана в декларации чиновника. К тому же бывшая жена прокурора также появилась в шоу, где рассказала, что Малеев оплачивает ей арендованную квартиру за 15 тыс. грн и ежемесячно предоставляет 30 тыс. грн финансовой поддержки, сообщает "Слідство.Інфо".

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине скандал новости Украины
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
