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Тренер собрала миллион у родителей и "сдула" в казино: Черкассы разразились скандалом

Даяна Швец
18 июля 2025, 09:40
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Правоохранители уже взялись за дело и открыли производство по факту растраты.
казино, тренер, балет, танцы
Скандал с танцевальным кружком в Черкассах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В чем суть скандала:

  • Тренер собрала с родителей более 1,35 млн грн и проиграла все деньги в казино
  • Полиция открыла уголовное производство из-за присвоения средств

В Черкассах разгорелся скандал вокруг руководительницы танцевального кружка, которая собрала с родителей более миллиона гривен на поездку детей в Грузию, но вместо этого потратила все деньги на азартные игры. Речь идет о кружке, который работал при школе №20. По данным издания 18000, тренер возглавляла коллектив с осени 2024 года и была уволена 30 мая 2025-го.

Когда выяснилось, что поездка сорвана, родители обратились в полицию и к журналистам.

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Как рассказала одна из матерей, пожелавшая остаться неназванной, в феврале дети выиграли гран-при на международном конкурсе в Батуми. Организацией путешествия взялась заниматься сама руководитель кружка, запросив по 550-600 евро с каждого участника.

Сбор стартовал в марте. Средства передавали как наличными, так и на банковскую карточку. Всего удалось собрать примерно 1,35 миллиона гривен.

Сначала планировалось, что соревнования состоятся 10-17 июля, но позже тренер заверила родителей, что даты изменились на 20-27 июля. Однако, даже за несколько дней до отъезда, она так и не предоставила билетов - только бронирование автобуса, объясняя это "проблемами".

"В эту субботу моя сестренка (13 лет) должна была лететь в Грузию от черкасской школы №20 с детьми на фестиваль танцев. Она очень мечтала, вы не представляете на сколько, а родители очень много работали, чтобы себе это позволить. Собралась большая группа детей и родителей, кто-то собирался ехать целой семьей, в общем денег сбросили 1 миллион 350 тыс грн... Тренер, которая организовывала и должна была везти все деньги проиграла в казино. Абсолютно. Все. Моя сестра с разбитой мечтой и разочарованием в людях. Родители невероятно злые и без денег. Заявление в полицию - написано. Пишу это, потому что есть впечатление, что школа хочет избежать репутационных рисков. В лице директора, которая заявляет, что тренер уволена еще 30-го мая 2025 года, но почему тогда этот человек продолжал вести занятия еще два месяца лета?", - рассказывают очевидцы в соцсетях.

Когда возмущенные родители отправились к тренеру домой, она признала, что проиграла все деньги в казино. Комментариев для журналистов она не предоставила, не отвечая на звонки.

В городском совете отметили, что школа №20 не имеет никакого отношения к этой инициативе. Заместитель городского головы Анастасия Чубина объяснила:

"Это исключительно частная поездка, которую организовывала руководитель кружка. В этой поездке должны были участвовать как дети, так и родители. Насколько известно, пострадавшие обратились в полицию. Школа официально обнародует свою позицию позже".

В Facebook-группе школы также обнародовали официальное заявление, согласно которому администрация не имела никакого отношения к организации поездки:

"Поездка носила частный характер, администрация школы не владела информацией о ее организации и подготовке. Лицо, которое организовывало данную поездку, работало в течение учебного года по совместительству и было уволено с должности хореографа 30 мая 2025 года".

Тренер собрала миллион у родителей и 'сдула' в казино: Черкассы разразились скандалом
В школе отметили, что поездка была частной / фото: скрин Facebook - Черкасская специализированная школа I-III ступеней № 20

В школе надеются, что расследование завершится справедливо и виновное лицо понесет ответственность.

Полиция Черкасской области подтвердила открытие уголовного производства. Как сообщила пресс-секретарь Зоя Вовк, сейчас продолжаются следственные действия.

Ограничение деятельности онлайн-казино в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинский военнослужащий Павел Петриченко выступил с важной инициативой, создав петицию об ограничении работы онлайн-казино на период действия военного положения. Это предложение быстро нашло поддержку среди украинцев: менее чем за сутки петиция набрала более 26 тысяч подписей, значительно превысив необходимый минимум в 25 тысяч.

Уже 29 марта, в ответ на петицию, Президент Украины Владимир Зеленский поручил соответствующим органам - СБУ, Госспецсвязи, Минцифре и СНБО - собрать необходимую аналитику и предложить решение по этому вопросу.

Однако, к сожалению, украинский воин Павел Петриченко, который был младшим сержантом 59-й отдельной мотопехотной бригады, трагически погиб на фронте, защищая Украину. Это произошло вечером 15 апреля.

Президент Зеленский выразил глубокие соболезнования по поводу потери. И в субботу, 20 апреля, в ответ на негативные последствия функционирования онлайн-казино ввел в действие решение СНБО о "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

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