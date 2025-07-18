РФ ударила по жилым районам Запорожья и Чугуева: есть жертвы, начались пожары

Россияне коварным ударом вызвали значительные разрушения, в результате атаки есть раненые и погибшие.

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Российские дроны снова атаковали Запорожскую область / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ЗОВА

Что известно:

Враг атаковал Запорожский район по меньшей мере девятью дронами

РФ цинично убила КАБом 64-летнего жителя Степногорской громады

Российские войска обстреляли Чугуев Харьковской области

В ночь на 18 июля российские войска совершили атаку дронами-камикадзе на Запорожскую область. Как сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, оккупанты выпустили по Запорожскому району не менее девяти беспилотников типа "Шахед".

Больше всего пострадал пригород областного центра, зафиксированы пожары и повреждения нежилых зданий. Один человек получил ранения. В результате обстрела вспыхнули пожары, разрушены несколько зданий.

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Впоследствии Федоров уточнил, что в результате атаки был ранен 79-летний мужчина. Ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

КАБ / Инфографика: Главред

Также стало известно о гибели 64-летнего жителя Степногорской громады. Его тело обнаружили на месте ракетного удара, который, по словам Федорова, россияне нанесли управляемыми авиабомбами по жилому сектору. В результате попадания возник пожар в нескольких многоэтажках.

Кроме того, утром 18 июля российские войска обстреляли Чугуев Харьковской области. Как отмечает мэр Галина Минаева, удар был нанесен около 04:40 по одному из жилых микрорайонов города.

"На этот раз есть 4 раненых, которым уже оказывается медицинская помощь. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение", - сообщила Минаева в Telegram.

На место обстрела уже выехали соответствующие службы для ликвидации последствий.

Обстрелы Украины Россией - последние новости

Главред предупреждал, что РФ готовится к массированному ракетному обстрелу. Об этом свидетельствует количество российских самолетов на аэродромах и военный груз в виде крылатых ракет, которые активно доставляют на авиабазу "Энгельс-2".

В ночь на 17 июля россияне атаковали Днепропетровскую область дронами. Были и попадания, возникло сразу несколько пожаров, повреждены предприятия. Погиб один человек и еще пятеро - пострадали.

16 июля российские войска также массированно атаковали Украину, под основным ударом оказались Винницкая, Днепровская, Харьковская и Одесская области. Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия массированного обстрела Украины и назвал мишень РФ.

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О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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