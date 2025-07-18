"Прилет был": дроны атаковали Москву и Подмосковье, прогремели взрывы

РосСМИ пишут, что ВСУ якобы пытались атаковать Москву дронами типа "Лютый".

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Россию атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В РФ пожаловались на атаку дронов

В Подмосковье прогремели взрывы

Московскую область РФ атаковали беспилотники. Прогремели взрывы. По меньшей мере четыре дрона двигались в сторону страны-агрессора РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере четыре дрона.

Российский Telegram-канал Shot сообщил, что взрывы были слышны в Истринском муниципальном округе и в районе города Звенигород (Московская область).

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"Было слышно жужжание мотора в небе и громкие взрывы", — говорится в сообщении.

По данным росСМИ, ВСУ якобы пытаются атаковать Москву дронами типа "Лютый".

Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Один из таких БпЛА был замечен в районе подмосковного Дмитрова. Telegram-канал Astra обнародовал видео пролета беспилотника над населенным пунктом.

Смотрите видео - Россию атаковали дроны:

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что ПВО Минобороны уничтожило по меньшей мере четыре беспилотника, которые летели на Москву.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин.

В московском аэропорту Внуково введен план "Ковер".

Отметим, в Минобороны РФ заявили, что всего было "перехвачено и уничтожено 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 БПЛА - над территорией Брянской области, 17 БПЛА – над территорией Орловской области, 10 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три, летевших на Москву, 4 БПЛА – над территорией Республики Крым, 3 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 2 БПЛА – над территорией Смоленской области, 2 БПЛА – над территорией Нижегородской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Калужской области, 1 БПЛА – над территорией Воронежской области, 1 БПЛА – над акваторией Черного моря.

Как писал Главред, в ночь на 17 июля взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, которые летели якобы в сторону Москвы. Мэр российской столицы Сергей Собянин традиционно заявил о работе ПВО.

В ночь на 11 июля была для россиян очень неспокойной. Дроны атаковали несколько регионов страны-агрессора. В Туле атака пришлась на Пролетарский район. Там расположены три крупнейших предприятия оборонной промышленности России.

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