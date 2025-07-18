"Прилет был": дроны атаковали Москву и Подмосковье, прогремели взрывы

Кратко:
- В РФ пожаловались на атаку дронов
- В Подмосковье прогремели взрывы
Московскую область РФ атаковали беспилотники. Прогремели взрывы. По меньшей мере четыре дрона двигались в сторону страны-агрессора РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере четыре дрона.
Российский Telegram-канал Shot сообщил, что взрывы были слышны в Истринском муниципальном округе и в районе города Звенигород (Московская область).
"Было слышно жужжание мотора в небе и громкие взрывы", — говорится в сообщении.
По данным росСМИ, ВСУ якобы пытаются атаковать Москву дронами типа "Лютый".
Один из таких БпЛА был замечен в районе подмосковного Дмитрова. Telegram-канал Astra обнародовал видео пролета беспилотника над населенным пунктом.
Смотрите видео - Россию атаковали дроны:
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что ПВО Минобороны уничтожило по меньшей мере четыре беспилотника, которые летели на Москву.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин.
В московском аэропорту Внуково введен план "Ковер".
Отметим, в Минобороны РФ заявили, что всего было "перехвачено и уничтожено 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 БПЛА - над территорией Брянской области, 17 БПЛА – над территорией Орловской области, 10 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три, летевших на Москву, 4 БПЛА – над территорией Республики Крым, 3 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 2 БПЛА – над территорией Смоленской области, 2 БПЛА – над территорией Нижегородской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Калужской области, 1 БПЛА – над территорией Воронежской области, 1 БПЛА – над акваторией Черного моря.
Как писал Главред, в ночь на 17 июля взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, которые летели якобы в сторону Москвы. Мэр российской столицы Сергей Собянин традиционно заявил о работе ПВО.
В ночь на 11 июля была для россиян очень неспокойной. Дроны атаковали несколько регионов страны-агрессора. В Туле атака пришлась на Пролетарский район. Там расположены три крупнейших предприятия оборонной промышленности России.
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