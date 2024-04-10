Николаев - без света: что происходит

В Николаевоблэнерго заявили о масштабном аварийном отключении электричества. Причины не уточняются.

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В Николаеве произошло масштабное аварийное отключение света / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

В среду, 10 апреля, в Николаеве зафиксировали масштабное аварийное отключение света.

"Друзья, есть масштабное аварийное отключение", - говорится в сообщении Николаевоблэнерго.

В ведомстве добавили, что в тех домах, где нет света - это не часовые графики отключения электричества.

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"Уже работаем над переподключением потребителей. Верьте в энергетиков!" - добавили в ведомстве.

Дроны атаковали объект энергетики 10 апреля

Как сообщал Главред, ночью 10 апреля враг атаковал юг Украины ударными дронами. Под прицелом агрессора была энергетическая инфраструктура.

В Николаевской области враг попал по объекту энергетики. Вспыхнул пожар, пожарные его локализовали. Последствия уточняются. Люди не пострадали.

Обломки сбитых дронов вызвали пожар на рекреационном объекте в прибрежной полосе Очаковской общины. Огонь ликвидирован, пострадавших нет.

"14 дронов были уничтожены в ходе боевой работы сил противовоздушной обороны:12 в Николаевской области, 2 - в Одесской области", - говорится в сообщении Сил обороны Юга.

Блэкаут в Украине - есть ли риск отключения света

Российские оккупанты усилили атаки по объектам энергетики Украины, но тотального блэкаута достичь не удастся. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, всю генерацию, кроме атомной, которая вырабатывает более 50% электроэнергии, Украина не потеряет.

Бывший министр энергетики Иван Плачков заявил, что летом в Украине могут быть аварийные отключения света. Дефицит фиксируется уже сейчас. По его словам, страна закупает большой объем электроэнергии в Евросоюзе, поэтому ей нужны оборудование и средства.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также сказал в интервью Главреду, что летом ситуация с электроэнергией может быть еще хуже, так как инфраструктура в этот период перегружается.

Что такое блэкаут Блэкаут – это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления. Считается, что слово вошло в языковой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.

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