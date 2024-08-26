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Все данные на компьютере могут быть потеряны: как правильно выключать ПК кнопкой

Юрий Берендий
26 августа 2024, 16:46
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Иногда возникают ситуации, когда нужно быстро выключить компьютер. Главред выяснил можно ли выключить ПК кнопкой и, как избежать возможных проблем.
Все данные на компьютере могут быть потеряны: как правильно выключать ПК кнопкой
Опасно ли выключать компьютер кнопкой питания - простое объяснение / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Для того, чтобы выключить компьютер или ноутбук есть немало доступных способов, которые можно назвать относительно безопасными для данных на ПК. Однако, многие считают, что выключение компьютера с помощью кнопки на корпусе может навредить устройству. О том, можно ли выключать ПК с помощью кнопки рассказал блогер под ником @techwithseong в видео на Tik-Tok.

Можно ли выключать компьютер кнопкой на блоке питания

В видео блогер комментирует видео другой девушки, которая жалуется на друзей, кричащих на нее из-за того, что она выключает компьютер с помощью кнопки на корпусе. По ее словам, это якобы вредит ее собственному компьютеру.

"Нет, на самом деле это не так уж и плохо. Если бы мы были в начале 2000-х или раньше, это было бы плохо. Но в наше время операционные системы понимают, что вы пытаетесь сделать, поэтому нормально это нормально выключать компьютер с помощью кнопки на корпусе", - указывает он.

видео дня

Однако, он предупредил, что долгое нажатие кнопки включения компьютера может закончиться проблемами.

Смотрите видео о том, можно ли выключать ПК с помощью кнопки:

@techwithseong#stitch @sweetly_jaders Can you use the power button to shut off your Pc? #windows#gaming#pctips♬ original sound - techwithseong

Опасно ли выключать компьютер кнопкой питания

Один из пользователей на форуме Quora поинтересовался о том, какие могут быть последствия выключения ПК с помощью кнопки.

"Навредит ли моему компьютеру выключить его кнопкой питания?", - спросил он.

В ответ на этот вопрос программист Андерс Борг отметил, что если нажать кнопку выключения на корпусе компьютера на короткое время - операционная система выключит компьютер.

"Если удерживать кнопку нажатой в течение 10 секунд, вы получите жесткую остановку. Не делайте этого, если компьютер не выключится иначе. Это может привести к повреждению данных", - предупреждает он.

Как правильно безопасно выключить ПК

Эксперт Кен Валлевейн добавляет, что существует кнопка, которая безопасно запускает и останавливает систему, под ее собственным контролем, и, в зависимости от типа компьютера, часто также есть переключатель питания, который равнозначен тому, что отсоединить шнур питания.

""Кнопка питания", которую, я подозреваю, вы имеете в виду, если вы нажмете ее коротко, сообщает компьютеру начать процесс безопасного выключения. Это означает, что он безопасно закрывает запущенное программное обеспечение, завершает любые ожидаемые действия на диске, "помечает" диск как безопасно закрытый и выключается", - объясняет он.

Почему нельзя резко выключать компьютер

По его словам, если нажать и удерживать эту кнопку примерно 5 секунд или дольше, она перекрывает процессы безопасного выключения и просто выключает питание, как будто компьютер отсоединили от питания.

"Не рекомендуется, но иногда это то, что вам нужно сделать. Если после этого у вас возникнут проблемы, то вы, вероятно, не виноваты в внезапном отключении; возможно, это произошло из-за того, что заставило вас это сделать. Программное обеспечение развивалось в течение многих лет и использует методы, которые минимизируют вероятность возникновения проблем из-за сбоев в работе системы и перебоев в электроснабжении, а также самовосстанавливается, когда это необходимо. Оно никогда не может быть идеальным, но это достаточно хорошо. И необратимые повреждения оборудования вряд ли будут вызваны внезапной потерей питания", - резюмировал Кен Валлевейн.

Долгое зажатие кнопки питания приведет к принудительному выключению компьютера, что означает немедленное отключение питания. При этом компьютер не завершит работу должным образом, поэтому возможны следующие последствия:

  • Потеря несохраненных данных.
  • Повреждение файловой системы или программ.
  • Проблемы при последующем запуске (например, необходимость восстановления системы).

Принудительное выключение рекомендуется использовать только в случае крайней необходимости, когда компьютер не реагирует на другие команды.

Что такое Quora

Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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