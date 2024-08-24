Как очистить память Вайбера: удивительно простой и гениальный способ

Что произойдет, если вы очистите содержимое чата в Viber - как правильно очистить память.

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Как очистить весь кэш в Вайбере / Коллаж: Главред, Фото: Рexels/Alok Sharma, Рexels/George Dolgikh

Активные пользователи мессенджеров, в частности – Viber, рано или поздно сталкиваются с проблемой заполнения памяти приложения. Это негативно сказывается на скорости его работы, поэтому периодически необходимо проводить очистку от лишнего массива данных.

Для восстановления корректной работы приложения Viber специалисты советуют периодически проводить очистку его кеша. Это позволит вам общаться без задержек и освободит место для необходимой информации.

Как освободить память на Вайбере в телефоне

С этой простой задачей справиться даже новичок, а результат не заставит себя долго ждать. Инструкция для Android и iPhone.

зайдите в раздел "Настройки" на вашем смартфоне;

затем прокрутите вниз и найдите само приложение Вайбер и активируйте его;

далее в дополнительных настройках приложения выберите "Память и данные";

тапните по разделу "Очистка кэша" и подождите пока процесс завершится.

Что такое Viber Приложение-мессенджер, которое позволяет отправлять сообщения, совершать видео- и голосовые VoIP-звонки через интернет. Голосовые вызовы между пользователями бесплатны. Viber Messenger имеет возможность отправлять текстовые, голосовые и видеосообщения, документы, изображения, видеозаписи и файлы, а также работать в автономном режиме, пишет Википедия.

Что временно удалит содержимое чатов в Вайбере

Для временного удаления содержимого чатов в Вайбере перейдите в раздел "Очистить файлы кэша". Обратим внимание на то, что эта процедура не повлияет на других участников. После очистки при открытии чата, у вас будут загружены только те сообщения, которые вы видите. Или потому, что они новые, или потому, что вы пролистали старые сообщения.

Как удалить резервные копии в Вайбере

В приложении Вайбера активируйте кнопку "Параметры", которая отображается в той же строке. Затем нажмите "Отключиться от Диска" или "Удалить скрытые данные приложения". После этого активируйте опцию "Удалить", чтобы стереть все резервные копии Viber, доступные на Google Диске.

Что будет если удалить чат в Вайбере

Пользователям подсказали последствия удаления чата в мессенджере Viber.

"Удалить у меня" - в этом случае все сообщения не будет отображаться в чате на вашем гаджете;

"Удалить у меня и у других участников чата" - удаление сообщений произойдет на устройствах всех участников (функционирует только для сообщений, которые отправили вы).

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