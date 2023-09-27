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От перегрева до странных SMS: 6 признаков взлома вашего телефона

Яна Ставская
27 сентября 2023, 18:04 обновлено 27 сентября, 18:12
Защитите ваши личные данные от хакеров. Как проверить смартфон на сторонние приложения? Читайте ниже.
От перегрева до странных SMS: 6 признаков взлома вашего телефона
Как узнать кто взломал мой аккаунт в Инстаграме? Читайте ниже / Коллаж Главреда. ua.depositphoto, Telegram

Иногда очень сложно понять, что ваш телефон взломали. Внешне на это ничего не указывает, но вредоносное обеспечение способно работать даже в фоновом режиме, передавая ваши данные сторонним лицам. Узнавайте на Главреде - какие признаки, что взломали телефон.

Есть несколько причин, для чего взламывают гаджеты. Во-первых, это, естественно, получение личных данных (фотогалерей, видео), во-вторых - доступ к паспортным данным и банковским счетам. В первом случае жертву могут шантажировать.

Компьютеры, электронная почта, соцсети, банковские приложения, платежные счета, сохраненные на сайтах онлайн-магазинов, - есть много аспектов вашей цифровой "жизни", что может взломать хакер.

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Какие виды взлома бывают - что говорят эксперты

Вас могут попытаться взломать через "ложные" переходы на фейковые сайты / ресурсы. В таком случае телефон "инфицируется" вредоносной программой (фишинг).

Хакеры часто перегружают сетевые ресурсы, отпрвляя большое количество запросов (DDoS-атаки).

Смартфон могут взломать даже через незащищенную беспроводную сеть. Злоумышленник может внедриться в локальную сеть.

Хакерской атаке могут подвергнуться не только телефоны, но и системы "умного дома" или даже медицинские устройства.

Взлом веб-сайтов и соцсетей остаются самыми популярными.

Как понять что меня взломали - 6 главных признаков

  • Необъяснимое потребление трафика или батареи. Ваш телефон вдруг начал быстро разряжаться или использовать больше мобильных данных? Вот что будет, если взломали телефон.
  • Подозрительные приложения. Проверьте список установленных приложений на вашем телефоне. Если вы видите приложения, которые вы не устанавливали, это, скорее всего, вредоносное хакерское обеспечение.
  • Неожиданные сообщения или звонки. Если вы получаете странные SMS, мессенджи или звонки, это может быть результатом взлома или вредоносного ПО на вашем телефоне.
  • Перегрев телефона. Если ваш телефон часто перегревается, это может быть вызвано вредоносными приложениями, которые работают в фоновом режиме.
  • Нестабильная работа. Если ваш телефон начал вести себя нестабильно, выключается или перезагружается без видимой причины, это также может быть признаком взлома.
  • Неавторизованный доступ к аккаунтам. Если вы обнаружите, что кто-то получил доступ к вашим онлайн-аккаунтам без вашего разрешения, ваш телефон может быть взломан.

Чтобы защититься от хакеров, установите проверенное антивирусное приложение и следите за регулярным обновлением системы. Последние версии приложений, как правило, включают исправление допущенных разработчиками уязвимостей.

В последние время все чаще целью хакеров становятся соцсети пользователей, так как мы проводим там значительное время суток и делимся в закрытых чатах иногда контентом, который мы не хотели бы выкладывать в общий доступ. Кроме того, некоторые додумываются оставлять свои пароли / логины /электронные ключи к банкингам в "сохраненных", чтобы не забывать.

хакер
хакер / Фото pixabay.com

Как понять, что меня взломали в соцсетях?

Заметили, что вас начало "выбрасывать" с электронной почты и просит еще раз подтвердить логин / пароль? Вот что будет, если взломают гугл аккаунт. Однако, если вы поставили двухэтапную защиту, то Google попросит вас подтвердить "смену пароля". Просто ответьте "нет", чтобы служба поддержки предприняла необходимые меры по защите ваших данных.

Есть ряд причин, почему пытаются взломать почту. Прежде всего - это самый легкий доступ почти ко всем вашим соцсетям, приложениям, подвязанным к данной почте, в том числе банковским, и к даже электронным транспортным картам.

Другое дело - взлом в Telegram и других месседжерах. Иногда его даже невозможно заметить. Если такие подозрения есть, то единственный способ, как понять, что тебя взломали в телеграмме, остается проверка в "настройках" списка подвязанных к аккаунту гаджетов. Видите неизвестный телефон или ноутбук? Снимите галочку, чтобы его пользователь был лишен доступу к вашей странице.

Если у вас есть серьезные подозрения на взлом, рекомендуется обратиться к профессионалам, таким как специалисты по информационной безопасности или технической поддержке производителя вашего телефона, чтобы провести дополнительную диагностику и решить проблему.

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хакеры смартфоны телефон
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