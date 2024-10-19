Ошибается во время укладки почти каждая: простой трюк для объема волос

Одна из самых распространенных причин неудачной укладки, которую допускают многие люди, касается неправильной техники сушки.

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Изменение положения щетки быстро исправит ошибку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Уложить волосы бывает очень сложно, даже если, на первый взгляд, придерживаться всех инструкций от своего парикмахера. Однако многие девушки допускают ошибки в очень простом, но важном процессе.

Пользователь TikTok с ником @mattloveshair, видео которого завирусилось в интернете, рассказал в чем дело и указал на важный нюанс при укладке волос в домашних условиях.

Он предостерег женщин не сушить передние пряди волос под щеткой, если хотите достичь эффекта объема, вместо этого сушите их над щеткой. Хотя выглядит это просто, на самом деле, такая техника требует определенной практики. Но это станет легким трюком для вас, если правильно им овладеть.

видео дня

"После этого, если вы хотите, чтобы кончики волос отворачивались от лица, просто сделайте пробор, высушите волосы назад, а затем сгладьте длину, возвращая волосы от лица", - добавил блогер.

Смотрите видео о трюке по объемной укладке волос:

Кто такой Мэтт Ньюмен? Мэтт Ньюмен - американский парикмахер и блогер, который делится в Сети советами по красоте, опытом в выполнении различных причесок и уходом за волосами. В TikTok за его страницей следят более 2 миллионов пользователей, а самое популярное видео просмотрели 40 миллионов пользователей.

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