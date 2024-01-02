"Вы сожжете волосы": парикмахер показала, как нельзя использовать фен

Простая оплошность может навредить вашим волосам.

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Парикмахер показала, как нельзя использовать фен / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Сушка волос может показаться простой задачей, но многие из нас не представляют, насколько она может навредить.

Парикмахер Эмили Роуз Пайтель, которая часто публикует посты в TikTok, заявила, что люди могут непреднамеренно "поджаривать" свои волосы даже не подозревая об этом.

"Просто выкладываю это на всеобщее обозрение, потому что многие люди не знают", - подписала видео эксперт.

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На опубликованных кадрах она танцевала с феном в руках, а потом она надела на него насадку.

Парикмахер показала, как нельзя использовать фен / Фото: скриншот с видео

"Если у вас нет насадки на фен, вы жарите волосы", - пояснила парикмахер.

Эмили уточнила, что именно насадка направляет поток воздуха и разглаживает кутикулу, без насадки кутикула вашего волоса раздвигается, что приводит к ломкости.

Смотрите видео о том, как правильно сушить волосы феном:

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