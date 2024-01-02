"Вы сожжете волосы": парикмахер показала, как нельзя использовать фен

Простая оплошность может навредить вашим волосам.
Сушка волос может показаться простой задачей, но многие из нас не представляют, насколько она может навредить.
Парикмахер Эмили Роуз Пайтель, которая часто публикует посты в TikTok, заявила, что люди могут непреднамеренно "поджаривать" свои волосы даже не подозревая об этом.
"Просто выкладываю это на всеобщее обозрение, потому что многие люди не знают", - подписала видео эксперт.
видео дня
На опубликованных кадрах она танцевала с феном в руках, а потом она надела на него насадку.
"Если у вас нет насадки на фен, вы жарите волосы", - пояснила парикмахер.
Эмили уточнила, что именно насадка направляет поток воздуха и разглаживает кутикулу, без насадки кутикула вашего волоса раздвигается, что приводит к ломкости.
Смотрите видео о том, как правильно сушить волосы феном:
@emilyyyroses just throwing this out there because a lot of people do not know? #fyp#TheRealPussinBoots#hairstylist#hair#hairtok#haircareroutine#haircareproducts#hairproducts#haircareproductsthatwork#hairstylistsoftiktok#hairstylistlife#hairstyle#hairstyles#blowdryer#blowdryertip#hairtips♬ Rich Flex Carter Walsh Remix - CarterWalsh
Вам может быть интересно:
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.