Мины калечат россиян: СМИ - о последствиях выхода Украины из Оттавской конвенции

Оттавская конвенция запрещает использование, производство, накопление или передачу противопехотных мин (ППМ).

https://glavred.info/ukraine/ukraina-primenit-uzhasnoe-oruzhie-protiv-rossiyan-the-telegraph-10677728.html Ссылка скопирована

Украина вышла из Оттавской конвенции / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ широко использует ППМ в войне против Украины

Выход Украины из Оттавской конвенции - прагматичный шаг

Решение Украины выйти из Оттавской конвенции, известной как Договор о запрете мин, не удивляет, учитывая серьезность ситуации, в которой оказались украинцы. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Тим Коллинс.

Он отметил, что после начала войны на правительство и президента Украины Владимира Зеленского оказывалось постоянное внутреннее давление с целью выхода из договора, в основном по прагматическим соображениям защиты и в свете того факта, что Россия не подписала договор и является активным пользователем наземных мин.

видео дня

Коллинс напомнил, что договор запрещает использование, производство, накопление или передачу противопехотных мин (ППМ). Он также требует от подписантов уничтожить запасы и расчистить установленные минные поля. Украина ратифицировала договор в 2005 году.

Фактом является то, что ППМ - ужасная вещь. Эта мина не только калечит и убивает солдат, но и любого, кто может приблизиться, включая детей.

"Их очень трудно и опасно расчищать, и они часто делают участки земли непригодными для использования в течение многих лет. Но они чрезвычайно эффективны, особенно как средство защиты от нападающего", - констатировал аналитик.

Коллинс отметил, что РФ широко использует эти мины в войне против Украины, особенно после 2022 года, поэтому Киеву бессмысленно иметь этот существенный недостаток - разработанный для мира, которого просто не существует.

Обозреватель отметил, что украинские власти и военные выдвинули идею выхода из договора или приостановку его действия, ссылаясь на необходимость более эффективной защиты территории и тот факт, что, пока Украина придерживается договора, агрессор не сталкивается с такими ограничениями.

В связи с этим обозреватель подчеркнул, что ближайшие соседи России - Польша, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия - недавно вышли из этого договора, извлекая урок из ситуации в Украине.

Коллинс выразил мнение, что выход Украины из договора, скорее всего, будет рассматриваться как прагматичный шаг, но это не тот шаг, который не расстроит ее союзников.

"Если Украины больше не будет, будет ли это иметь значение? Я считаю, что потребности должны удовлетворяться, когда рулит дьявол", - отметил Коллинс.

Выход Украины из Оттавской конвенции:

29 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе государства из Оттавской конвенции.

Украина придерживалась положений Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин с 2005 года. Однако из-за полномасштабного вторжения России, которая не подписывала этот документ и применяет такие мины с 2014 года, наша страна оказалась в неравных условиях, заявили в МИД Украины.

Также известно, что Зеленский поручил повысить выплаты украинским военнослужащим. Он ввел в действие решение СНБО относительно приоритетов бюджета на 2026-2028 годы. Главный акцент в нем именно на финансирование нацбезопасности и обороны.

Читайте также:

Что такое Оттавская конвенция? Оттавская конвенция - конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Это международное соглашение, направленное на прекращение использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы. Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке. Ратификация договора Верховной Радой состоялась 18 мая 2005 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред