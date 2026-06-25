До 6 млн долларов за запуск: в ГУР раскрыли, сколько "Цирконов" накопила Россия

По данным Военно-воздушных сил, в ночь на 2 июня РФ нанесла удар по Украине 8 ракетами "Циркон". Тогда не удалось сбить ни одной такой ракеты.

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Ракеты "Циркон" / Коллаж: "Головред", фото: Википедия, скриншот

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По данным ГУР, у РФ есть до 120 "Цирконов"

Один пуск обходится России в 5–6 миллионов долларов

В 2026 году враг планирует изготовить 30 ракет

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало актуальные данные о запасах и темпах производства российских гиперзвуковых ракет 3М22 "Циркон". В настоящее время на вооружении страны-агрессора может находиться до 120 единиц этого оружия. Об этом говорится в официальном ответе ГУР на запрос издания УНИАН.

По данным военной разведки, выпуском "Цирконов" занимается предприятие АО "ВПК "НПО машиностроения", расположенное в городе Реутов Московской области. Производственные мощности противника ограничены: в 2026 году россияне планируют изготовить лишь около 30 таких ракет.

Почему противник начал массово применять "Цирконы"

В последнее время отмечается существенная интенсификация использования этих ракет. В частности, во время массированной атаки 2 июня 2026 года оккупанты выпустили по Украине сразу 8 противокорабельных ракет "Циркон", ни одну из которых тогда, к сожалению, не удалось сбить.

"Массовое применение "Цирконов" объясняется стремлением противника поразить как можно больше объектов на территории Украины, поскольку эти гиперзвуковые ракеты представляют собой сложные цели для ПВО. Увеличение применения ракет этого типа приведет к увеличению количества противоракет для их перехвата, которые Украина получает от международных партнеров", — объясняет и.о. руководителя управления ГУР МО Украины Олег Черный.

Технические особенности и слабые места ракеты

Несмотря на высокую опасность, "Циркон" имеет существенные диспропорции между своей колоссальной стоимостью и реальной разрушительной силой.

По оценке военного эксперта Павла Нарожного, один запуск "Циркона" обходится российскому бюджету в 5–6 миллионов долларов. Это значительно дороже, чем производство и запуск баллистических "Искандеров" или аэробаллистических "Кинжалов".

Ракета оснащена твердотопливным двигателем, который мгновенно разгоняет её до сверхзвуковых, а затем и гиперзвуковых скоростей. Из-за этого у сил ПВО остаются считанные минуты на реагирование и перехват.

Последние удары по Киеву подтвердили заявленные ТТХ "Циркона" в наземном варианте — ракета действительно способна преодолевать расстояние до 1000 км. При такой стоимости и дальности ракета несет всего 150 килограммов взрывчатки, что является её главным минусом.

Сигнал для Запада и США: почему это важно в глобальном масштабе

Массированные удары по украинской столице оружием, которое РФ создавала в первую очередь для поражения крупных кораблей НАТО, являются серьезным политическим прецедентом.

Как отмечает эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский, атаки на Киев — это прямой аргумент для диалога Украины с западными союзниками о том, насколько жестокой и технологичной может быть потенциальная война РФ против Европы.

Кроме того, это прямой вызов Вашингтону. Если американские системы ПВО/противоракетной обороны в Украине не продемонстрируют способность эффективно сбивать российские гиперзвуковые ракеты, это развяжет руки Китаю. В будущем Пекин может использовать аналогичные технологии против кораблей США в Тихом океане, понимая уязвимость западных систем защиты.

Сценарий массированного удара по Украине

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявлял, что Москва может готовить масштабный ответ на украинские удары и попытаться атаковать критически важные объекты.

Однако он не ожидает нестандартных решений. По его мнению, Москва продолжит использовать уже привычный инструмент давления на Украину.

"У Путина остается единственный "механизм возмездия", и им он пользуется уже пятый год — очередная ракетная атака: 50–70 ракет и 500–700 дронов, то есть примерное соотношение 1:10. Вот чем Путин может "отомстить", рассказывая потом, что он где-то на что-то ответил", — считает эксперт.

Ракеты РФ / Инфографика: Главред

Удары РФ — последние новости Украины

Как сообщал Главред, в стране-агрессоре России перешли к откровенным угрозам в адрес Украины. В частности, они касаются нового массированного удара.

По данным ISW, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предупреждение России об эвакуации всех иностранных посольств из Киева остается в силе.

Ранее мониторинговые каналы предупреждали, что российская оккупационная армия ведет последние приготовления к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины. К удару может быть привлечено большее количество средств, чем обычно.

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко также считает, что Россия, вероятно, не собирается снижать интенсивность обстрелов Украины. Напротив, оккупанты могут готовить новые массированные удары уже в ближайшее время.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяются через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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