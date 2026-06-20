Число жертв быстро растет: Россия атакует Запорожье КАБами, что известно

В Запорожской ОВА сообщили о росте числа жертв и пострадавших после массированного удара российских КАБов по Запорожью.

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Россия наносит удары по Запорожью с помощью КАБ, число жертв растет — что известно / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОГА, Минобороны РФ

О чем идет речь в материале:

Оккупанты нанесли 9 ударов КАБами по областному центру

В результате массированной атаки на Запорожье погибли четыре человека

По меньшей мере шесть человек получили ранения различной степени тяжести

Российские войска нанесли удар по Запорожью, применив управляемые авиационные бомбы. После серии взрывов стало известно о раненых и погибших. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога в области сопровождалась сразу несколькими предупреждениями о различных видах угроз. Сначала жителей призвали не покидать укрытия из-за работы сил противовоздушной обороны, после чего поступило сообщение об опасности применения баллистического вооружения, а впоследствии — о риске ударов управляемыми авиационными бомбами.

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"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — отметил Федоров

Вскоре после объявления об опасности в области раздались взрывы. Глава ОВА отметил, что жители Запорожья могли видеть дым, ставший следствием российской атаки.

КАБ / Инфографика: Главред

"В областном центре слышны взрывы. Дым, который видят запорожцы, — последствия вражеской атаки. В результате вражеской атаки один человек получил травмы", — сообщил он.

Позже глава Запорожской ОВА уточнил, что российский удар привел к гибели людей.

"В результате вражеского удара, по предварительным данным, погибли два человека", — добавил он.

По последним опубликованным на данный момент данным, в результате атаки подтверждена гибель двух человек. Также известно как минимум о пяти раненых, однако информация продолжает уточняться.

"Два человека погибли и как минимум пять — ранены. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", — сообщил Иван Федоров.

Впоследствии он ещё раз написал о росте числа погибших.

"Вероятно, человек находится под завалами. Увеличивается число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. По предварительным данным, уже четверо погибших. Сообщения о новых последствиях атаки продолжают поступать в экстренные службы. Предварительно, россияне нанесли 9 ударов КАБами по областному центру. К сожалению, четверо человек погибли. Еще шестеро получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — указал он.

Откуда и какими видами оружия Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости по теме

Напомним, Министерство иностранных дел Украины высказало резкую критику в адрес ЮНЕСКО из-за ее официальной позиции после удара по Киево-Печерской лавре. В ведомстве подчеркнули, что реакция международной организации на атаку является неадекватной и не называет виновника. Заявление МИД подчеркивает несоответствие официальной позиции ожиданиям украинской стороны.

Отметим, что министр обороны Украины Михаил Федоров в недавнем комментарии акцентировал внимание на том, что Россия использует ракетные удары как инструмент психологического давления. Он подчеркнул, что массированные обстрелы направлены на запугивание гражданского населения без влияния на военный потенциал Украины, что подтверждает оценку нынешней стратегии агрессора.

Как ранее сообщал Главред, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик подчеркнул, что атаки на культурные памятники носят символический характер. Он отметил, что эти удары являются частью целенаправленной политики Кремля по уничтожению украинской исторической идентичности, что отражает более глубокий стратегический контекст войны.

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О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988 года, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года — мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения российских войск, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками он отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОВА.

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