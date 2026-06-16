Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

РФ продолжает наносить массированные удары по Украине в основном с целью оказания психологического давления на гражданское население, считает Федоров.

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Федоров назвал истинную цель ударов по центру Киева / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, скриншот из видео

О чем сказал Михаил Федоров:

Масштабы нынешних массированных атак — это предел возможностей России

Обстрелы Киева — лишь моральное давление и агония Путина

Удары врага никак не влияют на украинское производство оружия

Россия использует массированные удары по Киеву прежде всего как инструмент психологического давления на украинское общество, пытаясь запугать гражданское население и посеять панику. В то же время такие атаки не влияют на ситуацию на фронте или темпы производства украинского вооружения. Об этом в эфире ТСН сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, Россия тратит несколько недель на накопление ресурсов для массированных ударов по Украине, однако нынешние масштабы таких атак являются максимумом ее возможностей.

видео дня

Федоров подчеркнул, что именно такой объем средств поражения враг в настоящее время способен сосредоточить. В то же время он отметил, что ракетные обстрелы Киева не влияют на ситуацию на фронте и не могут остановить украинское производство вооружения.

"Это никак не влияет на ситуацию на поле боя, это никак не влияет на производство оружия в Украине. Это просто моральное давление, и он продолжает его оказывать", — сказал он.

По мнению Федорова, такие удары также свидетельствуют о нервной реакции российского руководства.

"Но это какая-то агония и нервы Путина — пытаться наносить удары по центру города, убивая мирных жителей", — подытожил Федоров.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

По чему может нанести удар РФ во время новой атаки на Киев — комментарий эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил, что Россия во время ударов по Киеву вряд ли будет сосредотачиваться на так называемых "центрах принятия решений", а вместо этого может делать ставку на создание максимально сложных условий для жизни жителей столицы.

По его словам, поражение объектов водоснабжения или канализационной инфраструктуры способно вызвать серьезные проблемы для функционирования крупного города. Жданов отметил, что отсутствие воды, а особенно канализации, может существенно затруднить нормальную жизнь населения.

Эксперт также подчеркнул, что на данный момент нет отдельных объектов, которые можно было бы однозначно считать "центрами принятия решений", поэтому подобные заявления носят скорее условный характер.

Бортницкая станция аэрации / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости по теме

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о масштабной атаке РФ на Запорожье, в результате которой погибли два человека. Также известно о большом количестве раненых, среди которых есть дети. Целью атаки врага стал спальный район города.

Также ранее сообщалось об ударе по жилым домам в Харькове и Чугуеве, который привел к повреждению инфраструктуры и гибели трех мирных жителей. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о многочисленных попаданиях дронов и ударах по городским объектам, среди пострадавших есть дети.

Как ранее сообщал Главред, атаки РФ на Киев включают и циничные удары по духовным святыням, в частности пожар на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры. Это подтвердил пресс-секретарь Киевской митрополии Православной церкви Украины Евстратий (Зоря), указав на значительные повреждения и эвакуацию ценностей во время атаки.

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О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом — народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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