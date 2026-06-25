Украина заставит Россию завершить войну: Зеленский утвердил 40-дневный план для СБУ

Новый план СБУ предусматривает комплексное воздействие на агрессора в течение 40 дней, отметил президент.

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Зеленский утвердил 40-дневный план для СБУ — что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншоты из видео

О чем сказал Владимир Зеленский:

Президент утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на Россию

Новая спецоперация должна подтолкнуть страну-агрессора к миру

ЦСО "Альфа" лидирует по результатам уничтожения техники оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об утверждении новой операции Службы безопасности Украины, направленной на усиление давления на Россию и создание дополнительных предпосылок для завершения войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада генерал-майора Евгения Хмары.

"Доклад генерал-майора Евгения Хмары о нашем плане дальнобойных санкций, санкциях средней дальности и результатах Службы безопасности Украины, а именно Центра спецопераций "Альфа" на фронте. Утвердил для Службы 40-дневную операцию воздействия на государство-агрессора с целью побуждения к окончанию войны", — сообщил Зеленский. видео дня

Отдельное внимание во время доклада уделили эффективности украинских подразделений, применяющих беспилотные системы для сдерживания российских войск.

"Важно, что СБУ уже несколько месяцев подряд демонстрирует самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря применению дронов различных типов. ЦСО "Альфа" является лидером по результатам поражений личного состава и техники сил оккупанта", — отметил президент Украины.

В ходе обсуждения также был затронут вопрос стабильности внутри страны в условиях затянувшейся войны.

"Отдельно обсудили вызовы в сфере внутренней безопасности Украины. Благодарен за защиту нашего государства и украинцев!" — подчеркнул Зеленский.

Что известно о СБУ / Главред — инфографика

Как удары по России влияют на переговоры — комментарий эксперта

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что масштабные удары украинских Сил обороны по объектам в глубине российской территории укрепляют переговорные позиции Украины и приближают завершение войны.

В то же время, по его мнению, эти атаки пока не стали фактором, который заставил бы российского диктатора Владимира Путина кардинально пересмотреть свои подходы.

Чаленко также подчеркнул, что в нынешних условиях возможности России выдвигать максималистские требования существенно сузились, и сейчас Москва фактически может рассчитывать лишь на прекращение боевых действий по текущей линии фронта.

"Ничего большего, чем остановиться по линии соприкосновения, россияне точно не могут требовать. Даже исходя из того, как развивается ситуация, Украина может еще добавить определенные требования для перехода к деэскалации", — подытожил он.

Удары по России — последние новости по теме

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно операций против государства-агрессора. Он подчеркнул, что удары по Московскому НПЗ могут оказать стратегическое влияние на логистику и топливную инфраструктуру противника, что отразится на дальнейшем развитии боевых действий. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в ходе интервью говорил об экономических последствиях атак. По его словам, коллапс нефтяного сектора в европейской части России потребует месяцев системных ударов для достижения критических показателей.

Как ранее сообщал Главред, в Силах специальных операций заявили об успешных ударах по РФ. В ССО подчеркнули, что удары по Тюменскому НПЗ демонстрируют наращивание возможностей для воздействия на топливную инфраструктуру и морскую логистику.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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