Ядерный блеф Путина провалился: эксперт объяснил, к чему теперь может прибегнуть Кремль

По словам аналитика, российские власти будут и впредь использовать ядерную риторику для запугивания международного сообщества.

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Может ли Кремль решиться на ядерный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео ua.depositphotos.com

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Ядерный шантаж Кремля больше не действует

Россия продолжит запугивание вместо реальных ударов

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Недавний саммит "Большой семерки" не только подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны Запада, но и продемонстрировал серьезный разворот американской администрации в отношениях с Киевом. Такая динамика заметно заставила нервничать российское руководство, которое ранее возлагало надежды на лояльность Дональда Трампа.

На фоне роста напряженности и новых успешных ударов ВСУ по военным объектам РФ в обществе вновь активизировались дискуссии о возможном радикальном ответе Кремля. Однако эксперт убежден, что реального ядерного удара со стороны России ожидать не стоит, поскольку Москва уже лишилась главного инструмента своего геополитического шантажа.

Об этом в интервью Главред заявил руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

По словам аналитика, российские власти будут продолжать использовать ядерную риторику для запугивания международного сообщества, однако эти заявления уже давно утратили свой вес.

"Нет, они и впредь будут упоминать о ядерном оружии, но я убежден, что они его не применят. Они будут пугать, но Путин уже обесценил сам принцип своих угроз. Когда ты 35 раз говоришь, что можешь что-то сделать, но не делаешь, все перестают в это верить", — подчеркнул Игорь Рейтерович.

Эксперт подчеркнул, что дальше запугиваний российское руководство пойти не сможет. Зато Кремль будет пытаться действовать в уже привычных для себя военных рамках. Единственная реальная угроза, которая сейчас существует, — это попытка оккупантов максимально расширить масштаб уже ведущихся боевых действий и обстрелов, насколько им позволят имеющиеся ресурсы.

Как удары по России могут повлиять на ход войны — комментарий эксперта

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар отметил, что из-за огромной территории России создать сплошную систему защиты для всех стратегических объектов практически невозможно. Именно поэтому в обороне возникают многочисленные слабые места, которые используют украинские силы.

В то же время он предостерег от чрезмерно упрощенного восприятия войны, подчеркнув, что не существует отдельного вида вооружения или универсального решения, которое могло бы мгновенно изменить ситуацию в пользу Украины.

По мнению Гончара, решающее значение имеет комплексное давление на все составляющие российской военной системы. Помимо проблем с техникой и пополнением личного состава, все более ощутимыми становятся трудности в энергетической отрасли, которые постепенно ограничивают финансовые возможности государства для ведения войны.

"Война — это деньги. Именно деньги дают возможность производить технику, боеприпасы, топливо для фронта, в частности, для ведения наступательных действий. Нет денег — нет войны", — сказал эксперт.

Эксперт также подчеркнул, что военный потенциал России в значительной степени был сформирован благодаря многолетним доходам от экспорта нефти, которые обеспечивали развитие оборонно-промышленного комплекса. Именно поэтому удары по нефтяному сектору, по его оценке, наносят удар по фундаменту системы финансирования российской агрессии.

"Если вывести из строя механизм, который генерирует эти средства, со временем остановится и военный маховик", — подытожил он.

Изменение позиции Трампа по Украине — последние новости

Как писал Главред, после саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает изменений в вопросе российско-украинской войны в ближайшее время, а также выразил убеждение, что и Киев, и Москва стремятся найти путь к прекращению боевых действий, хотя пока не видят механизма для этого.

Трамп также заявлял, что после завершения конфликта вокруг Ирана администрация США намерена уделить больше внимания вопросу прекращения войны между Украиной и Россией.

Как пишет Politico, Трамп, вероятно, готов усилить давление на Кремль с целью прекращения войны в Украине. Глава Белого дома также нуждается в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном. Отмечается, что контуры соглашения начинают прорисовываться.

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О личности: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович — кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса

Шевченко. В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА". В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткия обзор информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года — доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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