Как носить свитер после 40 лет и не выглядеть "бабушкой": советы стилиста

Анна Ярославская
15 ноября 2025, 15:12
14
Многие правила уже устарели, а некоторые - слишком предвзяты.
Так свитер носить не нужно
Так свитер носить не нужно / скриншот

Вы узнаете:

  • Как создать стильный образов с объёмными и тёплыми кардиганами
  • Как правильно сочетать яркие и игривые принты на трикотажных изделиях

Свитер - неизменный атрибут холодного сезона. Как лучше всего носить свитер, чтобы выглядеть стильно? Все нюансы раскрыла стилист Елена Галант на своем YouTube-канале.

К слову, холодное время года - не повод для того, чтобы отказаться от ношения юбок. Если вам интересно, в какой юбке ходить зимой и осенью, читайте материал: От офиса до свидания: 7 юбок на зиму, которые работают на все случаи жизни.

Как стильно носить свитер

Устаревшее правило №1.Объемные кардиганы в нейтральных цветах — только для дома. Якобы на улице в них выглядишь нестильно и бесформенно. И это действительно так, если сочетать их с объемными низами, в скучных расцветках. В этом случае действительно получится тот самый "колобок". Но если мыслить современно, то даже обычный серый кардиган можно стилизовать на "выход".

Образ 1: нарядный

Сочетайте кардиган с длинной черной юбкой, изящным бежевым топом и добавьте тонкий ремень, чтобы подчеркнуть талию. Это мгновенно делает силуэт уже.

Нужно обязательно подкатывать рукава — это визуально облегчает образ. Завершают его нарядные ботинки на каблуке и винтажная сумка. Таким образом кардиган может легко стать частью элегантного образа для зимних праздников.

Скриншот

Образ 2: повседневный

Соедините кардиган с трикотажной юбкой в нежных пастельных тонах и простой футболкой или лонгсливом.

Кардиган нужно оставить расстегнутым, а рукава — подкатанными. Это создает вертикальные линии и делает силуэт легче.

Светлые оттенки добавляют нарядности даже самому простому комплекту.

Дополните образ базовой серой сумкой и лоферами. Для смелого акцента можно добавить клатч в клетку.

Скриншот
Скриншот

Устаревшее правило №2: Тяжелый трикотаж полнит.

Если надеть розовый кардиган и застегнуть его на все пуговицы, а еще добавить объемную юбку, то он действительно расширит силуэт. Но вот простое решение:

  1. Расстегните кардиган. Контрастный топ внутри создаст стройнящую вертикальную линию.
  2. Подкатайте рукава.
  3. Замените объемный низ на облегающий.

В результате образ стал утонченным, офисным. Также можно добавить тонкий шарф, чтобы привлечь внимание к лицу.

Скриншот

Еще один способ — создать монохромный образ, совместив низ с цветом кардигана. Это также вытягивает силуэт.

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Устаревшее правило №3: Игривые принты на трикотаже — не для взрослых и смотрятся по-детски.

На самом деле секрет в балансе. Сочетайте кардиган с элегантной сатиновой юбкой молочного оттенка и простым белым лонгсливом. Жилет становится единственным ярким акцентом. Такой образ смотрится благородно и взросло.

Также можно добавить сумку пастельного оттенка.

Скриншот

Устаревшее правило №4: Трикотаж не для офиса.

По словам стилиста, все зависит от модели. Например, кардиган в полоску из тонкого трикотажа — это идеальная офисная вещь. Сочетайте его с объемными брюками, и в результате получится строгий деловой образ.

Скриншот

Также можно надеть кардиган поверх трикотажного платья. Это креативный способ дать старым вещам новую жизнь.

Скриншот

Устаревшее правило №5: Пушистые светлые кардиганы — это "зефирно" и не для женщин 40+.

Образ №1: Если боитесь "зефирности", разбавьте ее черным.

Рабочее правило 80/20: 80% пастельно-желтого и 20% черного. Черный придает благородство и баланс. Получился нарядный вечерний образ, доказывающий, что объемные кардиганы уместны не только в быту.

Скриншот

Образ №2: Чтобы создать образ на каждый день, сочетайте этот кардиган с полосатой трикотажной юбкой и белым топом. Получится очень носибельный, но нарядный лук. Осталось добавить пальто и сменить лоферы на ботинки.

Скриншот

Устаревшее правило №6: Свитера с коротким рукавом бесполезны зимой.

На самом деле это не так. Они идеальны для многослойности. Стилизуйте свитер с коротким рукавом с тонким кашемировым лонгсливом.

Главный совет для многослойности: играйте в монохром. Оттенки одного цвета делают образ цельным, глубоким и элегантным.

Скриншот

Устаревшее правило №7: Яркие свитера с надписями — это не для женщин 40+.

Елена утверждает: весь секрет — в стилизации и балансе.

"Я надела ярко-розовый свитер с классическими серыми костюмными брюками. Контраст формального низа и дерзкого верха — это и есть та самая модная магия. Образ мгновенно заиграл! Тот же эффект с серыми джинсами. Сочетайте что-то "тинейджерское" с чем-то строгим", - посоветовала стилист.

Скриншот

Смотрите видео - Как лучше всего носить свитер:

Как писал Главред, ранее стилист Елена Галант назвала десять трендовых цветов на холодный сезон и десять стильных цветовых сочетаний. Эти готовые образы легко интегрировать в осенне-зимний гардероб, чтобы добавить ему сочности и актуальности.

О персоне: Елена Галант (псевдоним Ellena Galant Girl)

Елена Галант - фешн-блогер и автор обучающих видео по стилю.

В ее Instagram-профиле указано: "Украинка в Португалии. Я вдохновлю вас на создание вашего уникального личного стиля".

Ведет YouTube-канале "Ellena Galant".

Тематика канала: личный стиль, модные образы, фасоны, "как одеться красиво", советы по стилю и гардеробу.

Блогер делится образами, модными подборками, советами по стилю — как менять гардероб, как создавать удачные образы.

Публикует видео и фото о жизни за границей, о моде, иногда о путешествиях ("влог Португалия").

