От хаки до баклажанового: как стильно сочетать самые сложные цвета сезона

Анна Ярославская
15 ноября 2025, 13:46
Десять цветов и десять образов. Стилист создала идеальную осенне-зимнюю капсулу.
Елена Галант
Какие цвета будут самыми популярными в 2025 году - Елена Галант сказала, как их сочетать / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Какие цвета сейчас в моде
  • Как подбирать цветовые сочетания для одежды, если не знаете, с чем комбинировать вещь
  • Как использовать яркие цвета в осенне-зимний сезон

Стилист Елена Галант назвала десять трендовых цветов на холодный сезон и десять стильных цветовых сочетаний. Эти готовые образы легко интегрировать в осенне-зимний гардероб, чтобы добавить ему сочности и актуальности.

К слову, теплое шерстяное пальто — это основа зимнего гардероба. Если сделать выбор правильно, то это пальто будет не только согревать, но и создаст абсолютно современный и элегантный образ. Детальнее читайте в материале: От "яблока" до plus-size: как подобрать идеальное зимнее пальто по типу фигуры.

Трендовые цвета 2025-2026

Трендовый цвет №1: золотая оливка

Это теплый, осенний оттенок желто-зеленого. Он называется "золотая оливка" — нечто среднее между зеленым и желтым. Как и любой сложный цвет, его можно сочетать с черным, серым или белым.

Цвет
Цвет "золотая оливка" / скриншот

"Говоря об этом оттенке, первое, что приходит в голову, — ассоциация с грушей, самым осенним фруктом. Если посмотреть на грушу, мы сразу видим, какие цвета сочетаются в ее палитре. Это очень осеннее, классическое и спокойное сочетание. Нам остается лишь отзеркалить то, что мы видим в природе", - рассказала Елена на своем YouTube-канале.

Скриншот
Скриншот

Стилист дала совет: если у вас есть вещь, и вы не знаете, как ее сочетать, подумайте, какие ассоциации у вас вызывает этот цвет — фрукты, цветы. Затем зайдите на Pinterest и просто поищите этот фрукт. Выберете одну конкретную фотографию и просто разложите цветовую палитру, которую вы видите.

Трендовый цвет №2: бургунди

"Глядя на этот цвет, первое, что приходит в голову для осеннего гардероба, — это астры, самые осенние цветы. Воссоздать эту палитру очень легко: просто добавляем теплый желтый, чтобы повторить классическое сочетание осенних цветов", - сказал стилист.

Елена добавила к образу брюки в клетку. Если для вас это слишком, замените их на нейтральные черные, серые или белые.

Скриншот

Трендовый цвет №3: приглушенный зеленый (хаки)

Этот цвет и трендовый, и базовый.

"Я начинаю с простой базы: серый + белый. На мне белый свитер и сверху шерстяное серое платье. Я добавила шарфик в спокойном оттенке хаки — это и есть изюминка, которая сделала образ особенным. Добавляю клатч. Сочетание спокойного зеленого и высветленного желтого снова имитирует осенние цветы, но большой объем серого и белого успокаивает образ, делает его более заземленным и носибельным. А перекликание двух цветных аксессуаров добавляет сияния", - объяснила Елена.

Скриншот
Скриншот

Трендовый цвет №4: Баклажанный фиолетовый

Все экспериментируют с этим цветом, но он непростой — в нем много драмы и тайны.

"Я сочетаю свой лонгслив-поло из шерсти мериноса с темно-красными шерстяными брюками. У них очень красивый, слегка приглушенный, затемненный красный цвет. Добавляю тонкий белый ремень — белый ремень отражает белую полоску у инжира возле кожуры. Это полное зеркало цветового сочетания инжира. И я была бы не я, если бы не добавила третий цвет — темно-синий. Это замшевый клатч, который можно носить и как сумку. Если третий цвет для вас слишком, возьмите любой нейтральный — черный, серый": - рассказала стилист.

Скриншот
Скриншот

Трендовый цвет №5: шоколадный коричневый

Этот цвет всегда и в трендах, и в базовом гардеробе. Его легко сочетать, потому что в нем есть нейтральная составляющая.

Шоколадный коричневый — это, конечно же, шоколад. Он невероятно красиво сочетается с пастельно-розовым.

"Мне кажется, этот образ — мой самый любимый. В нем есть баланс смелых цветовых заявлений, но при этом он абсолютно носибельный. Внутри помещения можно снять шарф, и красивое сочетание шоколадного коричневого с пастельно-розовым все равно будет делать образ сияющим", - отметила стилист.

Скриншот
Скриншот

Трендовый цвет №6: огненный красный

Это самый чистый цвет, практически true red. Его лучше использовать в небольших дозах, например, в аксессуарах, потому что он очень активный и кричащий.

"Я начинаю с такого же сочетания: серое платье-сарафан и теплый бледно-розовый джемпер. Этот красный цвет — просто небольшой аксессуар. Внутри помещения без сумки образ будет выглядеть так же симпатично, но красная сумка, конечно, сделала его особенным. Плюс змеиные сапоги. Если для вас это слишком, можно заменить на что-то нейтральное. Получился элегантный, очень красивый образ", - сказала Елена.

Скриншот
Скриншот

Скриншот

Трендовый цвет №7: красный перец

Это другой оттенок красного — более спокойный, холодный и приглушенный. Это позволяет использовать его в более крупных объемах.

В этом случае можно повторить цветовую комбинацию сливы — еще одного осеннего фрукта, который идеально смотрится в осенне-зимнем гардеробе.

Скриншот

"Я полностью воссоздаю палитру сливы: темно-синие брюки, затемненно красный цвет поло. Накидываю на плечи теплый желтый. Образ получился очень активным, привлекающим внимание. Если для вас это слишком, не обязательно полностью копировать мои аутфиты. Вы можете взять отдельно какие-то два цвета и соединить в виде небольших аксессуаров. Эффект будет таким же ярким — цвета всегда хорошо смотрятся, будь то крупные вещи или мелкие детали: шарфик плюс сумка или шарфик плюс обувь", - посоветовала стилист.

Скриншот

Трендовый цвет №8: розовый

Это один из оттенков для портретной зоны, потому что он добавляет свечение лицу. Главное — выбрать свой оттенок: для кого-то он будет более холодный, для кого-то — теплый или затемненный.

Скриншот

Для создания мягких контрастов он идеально сочетается с затемненными оттенками.

"Для меня это сочетание — зимний закат, где есть насыщенные ягодные оттенки, переливающиеся в спокойный пыльно-розовый. Я добавила темно-синий клатч. Если для вас это слишком, берите конкретные цитаты из моих цветовых сочетаний, не обязательно копировать полностью. Моя задача — вдохновить вас. Вспомните, что есть у вас в шкафу, и воссоздайте либо образ целиком, либо отдельные элементы", - посоветовала стилист.

Скриншот

Трендовый цвет №9: теплый желтый

Это типично осенний, теплый оттенок желтого. Идеальный для того, чтобы принести немного витамина D в серые осенние будни.

Скриншот

"Это цветовое сочетание, вдохновленное маракуйей — совершенно не осенним фруктом. Но моя идея в том, что если вы не знаете, как сочетать цвета, обращайтесь к природе и просто цитируйте ее", - сказала Елана.

Важно: если вы сочетаете сильные цвета, используйте пропорцию 80 на 20 — 80% более спокойного цвета и 20% акцентного. Тогда образ будет выглядеть сбалансированно.

Скриншот

Трендовый цвет №10: светлый оттенок taupe

Светлый оттенок taupe - это нечто среднее между серым и бежевым. Кто-то назовет его холодным бежевым, кто-то — теплым серым.

"Для меня этот цвет — зимний ландшафт, восходящее или закатное солнце, пробивающееся через снег. Очень классный контраст ледяного холодного и теплого", - поделилась своими впечатлениями Елена.

Скриншот

"Я предлагаю этот цвет для более элегантных, спокойных образов, потому что в нем есть энергия нейтрального, заземляющего стиля. Остается добавить теплое пальто. Идеально подошло бы серо-бежевое, затемненное. Но сюда подойдет любое нейтральное пальто — черное, серое, белое, бежевое. Все зависит от того, что есть в вашем гардеробе", - добавила стилист.

Смотрите видео - Какие расцветки модные в 2025 году и как их сочетать:

Ранее Главред писал, что холодное время года - не повод для того, чтобы отказаться от ношения юбок. Если вам интересно, в какой юбке ходить зимой и осенью, как не выбрать устаревший дизайн и как собрать стильные образы, читайте в материале: От офиса до свидания: 7 юбок на зиму, которые работают на все случаи жизни.

О персоне: Елена Галант (псевдоним Ellena Galant Girl)

Елена Галант - фешн-блогер и автор обучающих видео по стилю.

В ее Instagram-профиле указано: "Украинка в Португалии. Я вдохновлю вас на создание вашего уникального личного стиля".

Ведет YouTube-канале "Ellena Galant".

Тематика канала: личный стиль, модные образы, фасоны, "как одеться красиво", советы по стилю и гардеробу.

Блогер делится образами, модными подборками, советами по стилю — как менять гардероб, как создавать удачные образы.

Публикует видео и фото о жизни за границей, о моде, иногда о путешествиях ("влог Португалия").

