Женщина использует необычный продукт для лечения перхоти: волосы блестящие и здоровые

Перхоть может стать серьезной проблемой для человека - женщина в Сети поделилась действенным лайфхаком.

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Как быстро вылечить перхоть на голове / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Перхоть может стать неприглядной проблемой на коже головы. Если вас беспокоят надоедливые чешуйки - есть один простой пищевой ингредиент, который вы можете добавить к мытью волос, чтобы избавиться от перхоти.

Женщина рассказала, что использование уксуса может помочь не шелушиться коже головы, поэтому она была поражена его эффективностью, передает Mirror.

Блогер рассказала, что уксус не только вкусный для ваших блюд, но также может эффективно удалять пятна на окнах, делать полотенца пушистыми, избавляться от пятен на одежде и ржавчины, а теперь люди рекомендуют его для ухода за волосами.

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Женщина рассказала о своей пошаговой процедуре мытья волос и о том, как она использует необычный ингредиент для борьбы с кожей головы, а также призвала людей использовать и хранить его правильно.

"Я была действительно поражена тем, как быстро уксус избавил меня от перхоти. После мытья головы я выливала немного на голову уксус и массировала кожу головы просто кончиками пальцев. После этого смывала обычной теплой водой перед использованием кондиционера", - рассказала женщина.

Другая пользовательница в Сети назвал уксус продуктом для ухода за волосами, ведь он делает волосы более блестящими, чем продукты, специально созданные для волос.

"Уксус - универсальный продукт для волос. Я кладу немного в старую бутылку с пульверизатором для средства для расчесывания волос, которое также помогает, и разбавляю его водой. Это мое любимое средство для восстановления волос, когда я не успеваю принять полный душ и лежать в постели, а также в качестве предварительной процедуры для выпрямления волос. На мой взгляд, он действительно работает лучше, чем купленные в магазине спреи. Не липнет, а волосы очень мягкие и блестящие по сравнению с продуктами, которые продаются для этого", - поделилась женщина.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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