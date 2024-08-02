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Как выпрямить волосы без утюжка и фена: женщина раскрыла хитрый фокус

Алексей Тесля
2 августа 2024, 19:10
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Алюминиевая фольга может идеально помочь, чтобы ваши волосы выглядели гладкими.
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Женщина показала хитрый лайфхак с фольгой / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Многие знают о том, что в наши волосы не всегда любят жаркую и влажную погоду и это заметно сказывается на их структуре. Нередко мы замечаем, как люди страдают от вьющихся прядей в течение летних месяцев.

Недавно миллионы пользователей в Сети были поражены тем, насколько обычный предмет домашнего обихода эффективен в укрощении вьющихся волос, особенно после расчесывания. Об этом идет речь в заметке издания Express.

Журналисты обратили внимание на то, что пользователь в TikTok под ником Romina показала, как бытовая алюминиевая фольга может идеально помочь, чтобы ваши волосы выглядели гладкими во время жаркой погоды.

Наверняка у каждого в доме найдется рулон алюминиевой фольги, которая используется на кухне. Хотя на самом деле для этого необычайного лайфхака вам нужно лишь небольшое количество для ваших волос за одно использование.

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/ Скриншот

При этом продемонстрированный способ практически идеально действует на волосы. Неудивительно, что видео девушки-блогера испытавшей лайфхак на себе, набрало более миллиона просмотров.

Гениальный лайфхак с фольгой

Британка обратилась к пользователям и рассказала, что просто накрутила волосы, а потом расчесала их, и они оказались очень статичны. После этого она разделила волосы и провела фольгой через одну сторону волос.

Результат был впечатляющим, ведь ее правая сторона стала выглядить гораздо более гладкой, чем левая. Она говорит. "Этот фольгированный хак действительно сумасшедший, посмотрите на это".

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение самых важных мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они каждый день стараются предоставить читателям самую лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Что говорят эксперты

Специалисты с платформы Fresha подтвердили эффективность применения обычной фольги, когда дело доходит до избавления от локонов. По словам специалистов, для достижения необходимого эффекта нужно всего лишь разделить волосы на пряди и взять кусок фольги. Затем Неплотно оберните фольгу вокруг каждого участка и осторожно потяните ее вниз по волосам, чтобы разгладить завивку.

Эксперты добавили: "Фольга стоит около 20 пенсов (около 10 грн.) за метр, а металл помогает нейтрализовать статику, что приводит к блестящим прядям. Этот метод лучше всего подходит для более прямых или волнистых волос".

Смотрите видео - то делать, если после процедур в салоне потеряли волосы:

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