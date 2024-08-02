Как выпрямить волосы без утюжка и фена: женщина раскрыла хитрый фокус

Алюминиевая фольга может идеально помочь, чтобы ваши волосы выглядели гладкими.

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Женщина показала хитрый лайфхак с фольгой / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Многие знают о том, что в наши волосы не всегда любят жаркую и влажную погоду и это заметно сказывается на их структуре. Нередко мы замечаем, как люди страдают от вьющихся прядей в течение летних месяцев.

Недавно миллионы пользователей в Сети были поражены тем, насколько обычный предмет домашнего обихода эффективен в укрощении вьющихся волос, особенно после расчесывания. Об этом идет речь в заметке издания Express.

Журналисты обратили внимание на то, что пользователь в TikTok под ником Romina показала, как бытовая алюминиевая фольга может идеально помочь, чтобы ваши волосы выглядели гладкими во время жаркой погоды.

Наверняка у каждого в доме найдется рулон алюминиевой фольги, которая используется на кухне. Хотя на самом деле для этого необычайного лайфхака вам нужно лишь небольшое количество для ваших волос за одно использование.

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При этом продемонстрированный способ практически идеально действует на волосы. Неудивительно, что видео девушки-блогера испытавшей лайфхак на себе, набрало более миллиона просмотров.

Гениальный лайфхак с фольгой

Британка обратилась к пользователям и рассказала, что просто накрутила волосы, а потом расчесала их, и они оказались очень статичны. После этого она разделила волосы и провела фольгой через одну сторону волос.

Результат был впечатляющим, ведь ее правая сторона стала выглядить гораздо более гладкой, чем левая. Она говорит. "Этот фольгированный хак действительно сумасшедший, посмотрите на это".

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Что говорят эксперты

Специалисты с платформы Fresha подтвердили эффективность применения обычной фольги, когда дело доходит до избавления от локонов. По словам специалистов, для достижения необходимого эффекта нужно всего лишь разделить волосы на пряди и взять кусок фольги. Затем Неплотно оберните фольгу вокруг каждого участка и осторожно потяните ее вниз по волосам, чтобы разгладить завивку.

Эксперты добавили: "Фольга стоит около 20 пенсов (около 10 грн.) за метр, а металл помогает нейтрализовать статику, что приводит к блестящим прядям. Этот метод лучше всего подходит для более прямых или волнистых волос".

Смотрите видео - то делать, если после процедур в салоне потеряли волосы:

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