Можно ли использовать плойку ежедневно: как защитить волосы

Какой выпрямитель для волос безопаснее - Главред поделился полезными советами, как ухаживать за волосами.

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Может ли загореться утюг для волос / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Можно ли оставлять плойку в розетке и сколько она охлаждается - Главред собрал полезные советы о пользовании стайлеров, фенов и выпрямителей для волос. Известно, что выпрямитель для волос может быстро и идеально выровнять непослушные локоны. Однако, любимый прибор может навредить вашим волосам, чтобы избежать негативных последствий, стоит знать, как необходимо пользоваться этими инструментами для волос.

Как часто нужно менять выпрямитель для волос

Обычно девушки имеют любимый прибор для волос и пользуются им годами. Однако, стоит знать, какую опасность может нести выпрямитель, который за годы использования, может стать страшным врагом для ваших волос. Не все знают, что пластины выпрямителя для волос могут портиться со временем.

Парикмахеры советуют обращать особое внимание даже на мелкие царапины - они образуются из-за износа прибора. Именно царапины станут первым знаком, что ваши волосы могут пострадать.

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Обратите внимание также на индикатор вашего прибора, если он часто мигает во время использования, это может означать, что плойка перестала удерживать тепло.

Если вы пользуетесь выпрямителем для волос и вам приходится по несколько раз проводить по одной и той же пряди, а результата нет - это сигнализирует о его неисправности.

Что нужно делать, чтобы не сжечь волосы выпрямителем

Чтобы волосы имели опрятный и здоровый вид, следует придерживаться главных советов для укладки локонов.

Волосы должны быть чистыми. Если вы хотите выровнять волосы, то можно делать это только на чистые, хорошо вымытые волосы. Ведь предыдущие средства для укладки волос при высокой температуре могут очень навредить.

Хорошо вымыть волосы стоит тщательно просушить. Волосы должны быть идеально сухими, чтобы не раздражать структуру влажного волоса.

Обязательно использовать термозащиту перед выпрямлением. Необходимо лишь нанести средство для защиты волос от высоких температур. Термозащитой может быть аргановое или кокосовое косметическое масло для волос. Также можно выбрать средства на основе силикона. После того, как нанесли масло на волосы, следует осторожно расчесать их.

Чтобы волосы оставались гладкими и ровными целый день стоит просушить их холодным воздухом фена. Нужно выбрать на приборе холодный режим и просушите волосы примерно 1 минуту. После этого нужно сбрызнуть лаком для волос, или силиконовую сыворотку, чтобы волосы не магнитились и не распушивались на улице.

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