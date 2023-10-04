Как сделать кудри без плойки: голливудская волна с помощью обычных носков

Оказывается, для голливудских ослепительных и пышных локонов использовать электрические приборы не обязательно.

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Как сделать кудри без плойки / коллаж: Главред, фото: скриншот

Пышная и объемная волна на волосах - залог красоты образа. Однако многие женщины боятся портить волосы специальными стайлерами. На самом деле, добиться красивых кудрей можно с помощью самых простых подручных средств. Мы расскажем, как сделать кудри без плойки.

Девушка в ТикТок проверила лайфхак и на своем опыте показала, как накрутить волосы на носки, чтобы локоны получились объемными и пышными.

Как сделать кудри с помощью носка

Для того, чтобы накрутит волосы с помощью носков, необходимо разделить все волосы на голове горизонталными проборами, начиная с макушки. Каждую прядь, которую вы отделяете, необходимо накрутить на носок, после чего завернуть в него. В зависимости от толщины пряди вы можете регулироват размер будущих локонов.

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Проделать эти действия необходимо до тех пор, пока все волосы не будут задействованы в формировании локонов.

Подробнее о том, как накрутить волосы на носки смотрите в видео:

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