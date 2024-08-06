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Как удалить грязь с микроволновой печи за считанные минуты: самый простой метод

Мария Николишин
6 августа 2024, 20:56
59
Всего два ингредиента помогут очистить микроволновую печь за считанные минуты без использования агрессивных химических средств.
Как удалить грязь с микроволновой печи за считанные минуты: самый простой метод
Как удалить грязь с микроволновой печи за считанные минуты / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Поддержание чистоты бытовых приборов в надлежащем состоянии имеет важное значение, особенно когда речь идет о кухне и приготовлении пищи. Это не только обеспечит долговечность, но и сэкономит деньги в долгосрочной перспективе, пишет издание Express.co.uk.

Как вымыть микроволновую печь

Микроволновая печь не только отлично подходит для быстрого приготовления пищи, но и достаточно дешевая в эксплуатации. Но она может очень быстро стать рассадником бактерий и микробов, если её не чистить регулярно.

видео дня

Чтобы поддерживать микроволновую печь в идеальном состоянии, протирайте её изнутри и снаружи по крайней мере раз в неделю.

Для более сложных пятен нагрейте миску с водой с ломтиками лимона в течение нескольких минут. Пар разрыхлит грязь, а лимон нейтрализует неприятные запахи, поэтому потом достаточно лишь протереть прибор тряпкой.

Как удалить грязь с микроволновой печи за считанные минуты: самый простой метод
Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

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