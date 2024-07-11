Средство из 2 ингредиентов отмоет любой противень - останется только грязь убрать

Для выполнения этой работы вам понадобятся всего два ингредиента и немного терпения.

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Как отмыть застарелый жир с противня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Противень с пригоревшей едой - настоящий кошмар для каждой хозяйки, ведь это означает бесконечные безуспешные попытки очистить его. Но есть простой способ очистить противень. При чем сделать это можно без особых усилий.

Для выполнения этой работы вам понадобятся всего два ингредиента и немного терпения. Вы можете очистить противень или сковороду с помощью пищевой соды и белого уксуса, пишет Tips and Tricks.

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Как отмыть противень от застарелого жира?

Процесс здесь довольно прост - смешайте полчашки пищевой соды с теплой водой и небольшим количеством белого винного уксуса. Затем положите противень в раковину или в другое место, где его можно оставить в горизонтальном положении.

Нанесите смесь воды, пищевой соды и уксуса на противень и вокруг него (убедитесь, что в раковине есть какая-то заглушка, чтобы смесь не ушла в канализацию сразу).

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Оставьте на час, а затем протрите противень стальной ватой или губкой. Все остатки пригоревшей пищи исчезнут, и ваш противень снова будет выглядеть как новый.

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