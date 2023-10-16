Больше не нужно скрести и царапать: девушка показала, чем очистить противень духовки

Вам больше никогда не придется возиться с чисткой противня.

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Как очистить противень духовки / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Умелец в области чистки поделилась очень простым способом, который поможет быстро привести в порядок вашу грязную сковородку или противень.

С помощью этого лайфхака вам больше никогда не придется возиться с чисткой противня. Вся хитрость и дешевизна заключается в использовании чайного пакетика, говорит девушка.

"Больше не нужно скрести и царапать противни. Возьмите использованный чайный пакетик и залейте его кипятком. Оставьте на 15 минут, чтобы дубильные вещества подействовали. Теперь сотрите пригоревшую пищу и ополосните посуду", - объясняет девушка.

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По ее словам, обычный чайный пакетик может заменить сильные моющие средства или агрессивные химикаты.

Как очистить противень духовки чайным пакетиком / скриншот с видео

Затем любительница уборки продемонстрировала сверкающий противень, который в мгновение ока стал выглядеть как новый, причем без лишних хлопот.

"Дубильные вещества, содержащиеся в чайном пакетике, помогают удалить упрямые частички пищи и избавляют от необходимости использовать агрессивные химические средства!", - рассказала девушка.

Смотрите видео о том, как отмыть противень чайным пакетиком:

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