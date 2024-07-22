Как отмыть пластиковый подоконник: универсальное средство за копейки

Пластиковые подоконники хоть и достаточно удобны, но у хозяек рано или поздно возникают трудности с мытьем пятен, которые не удаляются во время обычной влажной уборки. Хотя многие сразу хватаются за агрессивные средства и профессиональную химию, в статье Everest рассказали, чем можно почистить белый пластик подоконника или окон без лишних затрат.
Чем мыть пластиковые окна и подоконники
Для того, чтобы быстро и эффективно оттереть пятна с пластика специалисты советуют сделать мыльный раствор в теплой воде с помощью струйки жидкости для мытья посуды, или жидкого средства для мытья окон. Ткань или губку, которая не царапается промокните в этом средстве и обильно протрите подоконник или окно, после чего оставьте его на 5 минут. Когда положенное время пройдет, протрите стойкую грязь с уже очищенного участка.
Чем можно отбелить пластиковый подоконник
Если на подоконнике остаются яркие пятна или он заметно пожелтел, можно попробовать еще один совет - отбелить его. Для этого нужно взять перекись водорода. Схема ее использования такая же как у мыльного раствора - нанесите губкой перекись на поверхность, оставьте на несколько минут и протрите влажной тряпкой.
Как отмыть пластиковые окна от желтизны в домашних условиях
Еще одно эффективное средство для борьбы с желтизной на пластике это смесь соды, стирального порошка и воды. Смешайте 1 столовую ложку соды с 1 столовой ложкой стирального порошка и залейте это 1 литром теплой воды. Полученный раствор распределите по пожелтевшей поверхности и не смывайте в течение нескольких часов. Только когда пройдет определенное время можно протереть пластик.
Что такое Everest?
Everest - британская компания, занимающаяся консультированием, проектированием, изготовлением и монтажом окон и дверей. Специалисты также делятся эффективными советами по уходу за изделиями.
Другие новости об окнах:
- Точно не для красоты: почему окна для самолетов делают с маленькими отверстиями
- Чем бюджетно закрыть окна от солнца: как уберечь жилье от жары
- Эксперты призвали не мыть окна в солнечный день: в чем причина
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред