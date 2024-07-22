Как отмыть пластиковый подоконник: универсальное средство за копейки

Нередко у хозяек возникает вопрос, чем отмыть пластиковый подоконник от пятен и загрязнений. Несколько хитростей с легкостью решат эту проблему.

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Чем отмыть сложные загрязнения с подоконника / Коллаж: Главред, фото: скрины с видео

Пластиковые подоконники хоть и достаточно удобны, но у хозяек рано или поздно возникают трудности с мытьем пятен, которые не удаляются во время обычной влажной уборки. Хотя многие сразу хватаются за агрессивные средства и профессиональную химию, в статье Everest рассказали, чем можно почистить белый пластик подоконника или окон без лишних затрат.

Чем мыть пластиковые окна и подоконники

Для того, чтобы быстро и эффективно оттереть пятна с пластика специалисты советуют сделать мыльный раствор в теплой воде с помощью струйки жидкости для мытья посуды, или жидкого средства для мытья окон. Ткань или губку, которая не царапается промокните в этом средстве и обильно протрите подоконник или окно, после чего оставьте его на 5 минут. Когда положенное время пройдет, протрите стойкую грязь с уже очищенного участка.

Чем можно отбелить пластиковый подоконник

Если на подоконнике остаются яркие пятна или он заметно пожелтел, можно попробовать еще один совет - отбелить его. Для этого нужно взять перекись водорода. Схема ее использования такая же как у мыльного раствора - нанесите губкой перекись на поверхность, оставьте на несколько минут и протрите влажной тряпкой.

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Как отмыть пластиковые окна от желтизны в домашних условиях

Еще одно эффективное средство для борьбы с желтизной на пластике это смесь соды, стирального порошка и воды. Смешайте 1 столовую ложку соды с 1 столовой ложкой стирального порошка и залейте это 1 литром теплой воды. Полученный раствор распределите по пожелтевшей поверхности и не смывайте в течение нескольких часов. Только когда пройдет определенное время можно протереть пластик.

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