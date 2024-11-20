Что означает "підсокирюватися": лишь единицы могут правильно объяснить слово

Мы очень часто можем использовать синонимы этого слова, но мало кто знает о существовании именно такого термина.

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Что означает "підсокирюватися"/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Вы узнаете:

Что значит "підсокирюватися"

Какие синонимы у этого слова

Нередко в украинском языке можно встретить слова, которые мы слышим впервые, при этом используя другие соответствия этих слов. К такому списку можно отнести и слово "підсокирюватися". Лишь небольшое количество людей сможет с первого раза ответить, что именно оно означает.

О том, что именно означает это слово, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Когда кто-то пытается "підлещуватися" и "піддобрюватися", согласитесь, это всегда немного странно. Но не удивительно, что многие не слышали и не знали слово, которым можно заменить и "підлещуватися", и "піддобрюватися", и это слово - "підсокирюватися", - отметила Багний.

Она объяснила, что "підсокирюватися" означает и "підлещуватися", і "піддобрюватися", "хитрувати", а еще "залицятися".

Смотрите видео о том, что означает "підсокирюватися":

Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "попкорн" на украинском. На самом деле это слово, которое пришло к нам из-за границы, имеет благозвучное украинское соответствие.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "вантАжівка" или "вантажІвка". Нередко можно услышать, как это распространенное слово произносят неправильно, ставя ударение там, где его не должно быть.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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