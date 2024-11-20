Что означает "підсокирюватися": лишь единицы могут правильно объяснить слово

Вы узнаете:
- Что значит "підсокирюватися"
- Какие синонимы у этого слова
Нередко в украинском языке можно встретить слова, которые мы слышим впервые, при этом используя другие соответствия этих слов. К такому списку можно отнести и слово "підсокирюватися". Лишь небольшое количество людей сможет с первого раза ответить, что именно оно означает.
О том, что именно означает это слово, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Когда кто-то пытается "підлещуватися" и "піддобрюватися", согласитесь, это всегда немного странно. Но не удивительно, что многие не слышали и не знали слово, которым можно заменить и "підлещуватися", и "піддобрюватися", и это слово - "підсокирюватися", - отметила Багний.
Она объяснила, что "підсокирюватися" означает и "підлещуватися", і "піддобрюватися", "хитрувати", а еще "залицятися".
Смотрите видео о том, что означает "підсокирюватися":
@sametak1064 Підсокирюватися - что означает это необычное слово? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "попкорн" на украинском. На самом деле это слово, которое пришло к нам из-за границы, имеет благозвучное украинское соответствие.
Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "вантАжівка" или "вантажІвка". Нередко можно услышать, как это распространенное слово произносят неправильно, ставя ударение там, где его не должно быть.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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