Без использования химии: как быстро очистить душевую насадку - доступный способ

Вы узнаете:
- Как очистить душевую лейку от накипи
- Почему снижается давление воды в душе
Если вы хотите, чтобы ваш душ был таким же мощным, как и в день, когда вы впервые купили его, то нужно правильно и регулярно очищать душевую насадку от известкового налета.
Как пишет Главред со ссылкой на express.co.uk, известковый налет, как правило, является основной причиной низкого давления воды в вашей душевой лейке.
Как правильно мыть душевую лейку
Для очистки душевой лейки не стоит использовать агрессивные химические средства, поскольку они могут повредить насадку.
Лучший способ удаления накипи с душевых леек, покрытых "очень стойким известковым налетом" - это использование лимонной кислоты.
Для этого способа очистки начните со снятия душевой лейки, положите её в миску с четвертью стакана лимонной кислоты и немного кипяченой воды и оставьте на 30 минут.
По истечении времени просто протрите насадку, и весь известковый налет исчезнет.
Обязательно промойте насадку под большим количеством чистой воды, чтобы вымыть кислоту изнутри.
Как отмыть душевую насадку - видео:
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