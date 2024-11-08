Без использования химии: как быстро очистить душевую насадку - доступный способ

Удалить известковый налет с душевой лейки проще, чем может показаться на первый взгляд.

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Как правильно мыть душевую лейку / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как очистить душевую лейку от накипи

Почему снижается давление воды в душе

Если вы хотите, чтобы ваш душ был таким же мощным, как и в день, когда вы впервые купили его, то нужно правильно и регулярно очищать душевую насадку от известкового налета.

Как пишет Главред со ссылкой на express.co.uk, известковый налет, как правило, является основной причиной низкого давления воды в вашей душевой лейке.

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Как правильно мыть душевую лейку

Для очистки душевой лейки не стоит использовать агрессивные химические средства, поскольку они могут повредить насадку.

Лучший способ удаления накипи с душевых леек, покрытых "очень стойким известковым налетом" - это использование лимонной кислоты.

Для этого способа очистки начните со снятия душевой лейки, положите её в миску с четвертью стакана лимонной кислоты и немного кипяченой воды и оставьте на 30 минут.

По истечении времени просто протрите насадку, и весь известковый налет исчезнет.

Обязательно промойте насадку под большим количеством чистой воды, чтобы вымыть кислоту изнутри.

Как отмыть душевую насадку - видео:

Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

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