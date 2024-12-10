Сколько запекать курицу в духовке: важное правило, которое стоит знать всем

Если ошибиться со временем приготовления курицы, то есть риск испортить блюдо.

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Сколько запекать курицу в духовке/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Сколько нужно запекать курицу в духовке

При какой температуре запекать курицу в духовке

Запеченная курица в духовке - это блюдо, которое может подойти для любого случая. Его можно приготовить как на праздник, так и просто тогда, когда захотелось вкусной ароматной курицы.

Но для того, чтобы курица имела нежную текстуру, была сочной и при этом достаточно пропеченной как снаружи, так и внутри, нужно найти, сколько времени готовить курицу в духовке.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал, сколько запекать курицу в духовке, чтобы была готовой и при этом идеальной на вкус.

По словам Клопотенко, тушку курицы среднего размера нужно готовить в духовке примерно 60 минут. Но ориентироваться стоит в первую очередь на размеры птицы. Ведь если тушка достаточно большая, то и времени на ее приготовление в духовке нужно будет потратить больше, если она небольшого размера - времени уйдет меньше.

"Курицу нужно отправить в духовку при температуре 180 градусов на 60 минут. Но если она будет больше, то возможно на 70 минут, если немного меньше - то на 50 минут", - отметил повар.

Также он объяснил, как понять, приготовилась ли курица в духовке. Повар отметил, что нужно смотреть на то, какой цвет она будет иметь.

"Нужно постоянно контролировать. Если вы увидите, что она уже румяная и готова - то доставайте, если видите, что она еще немного сыроватая - пусть еще полежит. Я думаю, что курица переготовиться не может. Но если вы видите, что она уже потемнела и почернела, это означает, что уже много времени. Поэтому румяный цвет - это то, что нам нужно", - рассказал Клопотенко.

Смотрите видео о том, как приготовить фаршированную курицу в духовке:

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Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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