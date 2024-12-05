Копеечное средство гарантирует результат: как очистить мягкую мебель от пятен

Специалисты рекомендуют несколько проверенных способов, как легко и быстро очистить обивку мягкой мебели.

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Чем убрать пятна на мягкой мебели / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pexels/Jesus Arias

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Как почистить тканевую обивку дивана

Как почистить диван с тканевой обивкой

Рано или поздно с проблемой загрязнения мягкой мебели сталкиваются практически в каждом доме. Обивку можно испачкать в самом неожиданном месте и совершенно разными веществами.

Вместе с тем специалисты рекомендуют несколько проверенных способов, как легко и быстро очистить обивку мягкой мебели от грязи. Для этого подойдут самые простые средства, которые есть практически на каждой кухне, сообщает Главред.

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Как почистить тканевую обивку дивана в домашних условиях

Эффективным средством является специальный чистящий раствор, который справится с трудными пятнами.

Порядок действий:

в одном литре воды растворите хозяйственное мыло;

добавьте столовую ложку соды и тщательно размешайте;

составом протирайте загрязненные участки губкой при помощи мягкой фланелевой ткани;

в конце вытрите поверхность чистой влажной салфеткой насухо.

/ Инфографика: Главред

Как почистить диван от пятен без разводов в домашних условиях

Опытные эксперты делятся сразу несколькими проверенными способами очистки мягкой мебели.

Порядок действий:

загрязненный участок мебели смочите уксусным раствором с водой (из расчета 1 к 3);

мебель оставьте до полного высыхания, после чего посыпьте загрязненный участок содой;

затем насыпанную соду смочите перекисью водорода и оставьте до высыхания;

после этого необходимо убрать соду щеткой или пылесосом.

Как почистить диван с тканевой обивкой

Еще один проверенный народный способ очистки мягкой мебели предусматривает использование пены для бритья.

Порядок действий:

смочите обивку не холодной водой;

на загрязненный участок нанесите пену и потрите щёткой или губкой;

смойте пену влажной губкой и промокните диван полотенцем.

Как убрать пятна с тканевого дивана

Из расчета на пол-литра воды добавьте 100 мл уксуса, а еще чайную ложку моющего для посуды и 50 граммов соды. Получившийся пенный раствор нанесите на пятно грязи и оставьте на несколько минут. После этого по очереди счистите щеткой, влажной губкой и пылесосом.

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Что такое сода Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.

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