Копеечное средство гарантирует результат: как очистить мягкую мебель от пятен

Важно:
- Как почистить тканевую обивку дивана
- Как почистить диван с тканевой обивкой
Рано или поздно с проблемой загрязнения мягкой мебели сталкиваются практически в каждом доме. Обивку можно испачкать в самом неожиданном месте и совершенно разными веществами.
Вместе с тем специалисты рекомендуют несколько проверенных способов, как легко и быстро очистить обивку мягкой мебели от грязи. Для этого подойдут самые простые средства, которые есть практически на каждой кухне, сообщает Главред.
Как почистить тканевую обивку дивана в домашних условиях
Эффективным средством является специальный чистящий раствор, который справится с трудными пятнами.
Порядок действий:
- в одном литре воды растворите хозяйственное мыло;
- добавьте столовую ложку соды и тщательно размешайте;
- составом протирайте загрязненные участки губкой при помощи мягкой фланелевой ткани;
- в конце вытрите поверхность чистой влажной салфеткой насухо.
Как почистить диван от пятен без разводов в домашних условиях
Опытные эксперты делятся сразу несколькими проверенными способами очистки мягкой мебели.
Порядок действий:
- загрязненный участок мебели смочите уксусным раствором с водой (из расчета 1 к 3);
- мебель оставьте до полного высыхания, после чего посыпьте загрязненный участок содой;
- затем насыпанную соду смочите перекисью водорода и оставьте до высыхания;
- после этого необходимо убрать соду щеткой или пылесосом.
Как почистить диван с тканевой обивкой
Еще один проверенный народный способ очистки мягкой мебели предусматривает использование пены для бритья.
Порядок действий:
- смочите обивку не холодной водой;
- на загрязненный участок нанесите пену и потрите щёткой или губкой;
- смойте пену влажной губкой и промокните диван полотенцем.
Как убрать пятна с тканевого дивана
Из расчета на пол-литра воды добавьте 100 мл уксуса, а еще чайную ложку моющего для посуды и 50 граммов соды. Получившийся пенный раствор нанесите на пятно грязи и оставьте на несколько минут. После этого по очереди счистите щеткой, влажной губкой и пылесосом.
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Что такое сода
Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.
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