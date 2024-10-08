Важные, но забытые: зачем нужны поперечные прорези на терке сбоку

Опытный повар раскрывает секреты использования терки, объясняя, как каждая прорезь может пригодиться и, для чего нужен каждый бок на терке.

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Поперечные прорези на терке сбоку - для чего разные стороны на терке / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Повара и хозяйки часто используют терку, однако многие не знают, для чего предназначены разные стороны этого кухонного инструмента. Профессиональный повар и автор YouTube-канала "MyRecipes", подробно рассказывает, как правильно использовать все стороны терки, чтобы получить максимальную пользу.

Зачем нужны поперечные прорези на терке

Повар также обращает внимание на сторону с крупными прорезями, которая используется для нарезки продуктов.

"Если у вас нет овощерезки, эта сторона пригодится для нарезания сыра или овощей тонкими ломтиками", - объясняет она.

Терка позволяет получить равномерные ломтики картофеля, которые идеально подходят для таких блюд, как картофельный гратен или слоистые овощные запеканки.

Смотрите видео о том, зачем нужны поперечные прорези на терке:

Какая сторона терки для драников - какую сторону терки использовать для морковного пирога

Наиболее очевидная сторона терки с крупными отверстиями, предназначенная для измельчения сыра. По словам блогера, сторона с крупными отверстиями терки "идеально подходит для кесадильи, тако, чили и многих других блюд".

Она отмечает, что измельченный сыр быстро растапливается и добавляет блюдам кремовости. Однако большая терка не ограничивается только измельчением сыра.

Эта же сторона прекрасно подходит для натертого картофеля для хэш-браунов или драников. После натирания картофель приобретает идеальную текстуру для жарки, делая блюдо хрустящим и вкусным.

"Если вы хотите положить овощи в кексы или пироги, используйте большую сторону для терки, она идеально подходит для моркови, кабачков, капусты и даже для нашего доброго друга - цветной капусты", - указывает она.

Для чего нужны маленькие терки - какую сторону терки использовать для салатов

Третья сторона с меньшими отверстиями предназначена для более мелкого натирания. Курах рекомендует использовать ее для твердых сыров, таких как пармезан, или для блюд, где нужны мелкие кусочки, например паста или салаты.

"Эта сторона прекрасно подходит для пасты, где важно получить мелкие кусочки, которые легко тают на блюде. Наверное, один из моих любимых способов использования этой стороны вашей терки - это приготовление свежих панировочных сухарей. Возьмите черствый хлеб или поджаренный хлеб и просто пропустите его по терке. Получатся идеальные, очень мелкие панировочные сухари. Чем тверже и хрустяще хлеб, тем легче это будет сделать", - добавляет она.

Зачем на терке сторона с зубчиками - какая сторона терки для цедры

Четвертая, наименее используемая сторона терки, с очень маленькими отверстиями предназначена для натирания твердых продуктов, таких как шоколад, имбирь или даже хозяйственное мыло.

Блогер объясняет: "Эта сторона идеально подходит для натирания замороженного сливочного масла, что делает выпечку невероятно пышной". Она также рекомендует использовать микроотверстия для натирания цитрусовой цедры, чеснока или свежих панировочных сухарей.

Для чего разные стороны на терке

Блогер подчеркивает, что терка - это не просто инструмент для измельчения сыра, но и многофункциональный помощник для работы со многими продуктами.

"Это идеальный инструмент для натирания овощей, шоколада, масла и даже хозяйственного мыла", - заключает она.

По ее словам, качественная терка поможет упростить работу на кухне.

Что известно о YouTube канале "MyRecipes" YouTube канал "MyRecipes" - это платформа, посвященная кулинарии, где профессиональный повар и блогер делится разнообразными рецептами и полезными советами по приготовлению блюд. Канал предлагает зрителям простые и вкусные идеи для приготовления, а также демонстрирует практические методы использования кухонных инструментов для улучшения процесса приготовления пищи. "MyRecipes" активно взаимодействует с аудиторией, предлагая творческие решения для домашней кухни и поддерживая зрителей в их кулинарных экспериментах. Канал стал популярным среди людей, которые ищут вдохновение для приготовления вкусных и полезных блюд в повседневной жизни. Аудитория канала - более 275 тысяч пользователей.

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