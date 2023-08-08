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Среди немыслимых побед цивилизации они приходят из канализации: рецензия на мультфильм "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов"

Дмитрий Видоменко
8 августа 2023, 21:31 обновлено 8 августа, 22:03
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В украинском прокате идет фильм "Черепашки-ниндзя: погром мутантов" - новая часть легендарной франшизы о рептилиях-бойцах.
Черепашки-ниндзя
кадр из м/ф "Черепашки-ниндзя" / Paramount Pictures

Операция по задержанию корпоративным спецназом сумасшедшего ученого Бастера Стокмана идет не по плану и изобретенное им токсичное вещество мутаген мало того, что проливается на животных, на которых тот ставил эксперименты, так еще и течет в канализацию. Где сперва попадает на крысу по кличке. Животное мутирует, берет себе имя Сплинтер, а потом находит четверых черепашек, которые тоже попали под мутаген и мутировали. Он называет их в честь легендарных деятелей искусства эпохи Возрождения - Донателло, Леонардо, Микеланджело и Рафаэль, учит всему необходимому (в том числе и боевым искусствам - по гонгкогским фильмам с Джеки Чаном, кстати) и требует держаться подальше от злых и недалеких людей. Но те вскоре подрастают, впадают в пубертат и начинают мечтать о славе и успехах. А тут еще в городе начинаются преступления, которые молва приписывает таинственному Супермуху. В общем, приключения начинаются.

Вряд ли в далеком 1984 два друга Кевин Истмен и Питер Лэрд, решив спародировать популярные тогда комиксы про Сорвиголову и кунг-фу-боевики и придумав боевых черепашек, могли предположить, в какую многомиллиардную франшизу это все выльется в итоге. Правда, надо сразу сказать, что в оригинале комиксы были довольно взрослые - с ругательствами, кровищей и распитием пива. А на весь мир черепашки стали известными в своей детской версии - смешных добряков, любителей пиццы и криков: "Кавабанга", "Черепашья сила". И так далее, и тому подобное. Да что говорить - любой, наверное, человек возраста 30+ помнит прекрасно одноименный мультсериал из 90-х. Уже не говоря про тонны соответствующего мерчандайза.

Черепашки-ниндзя

Франшиза переживала разные времен - где более, где менее. Правда, в основном в мультипликационном виде. Последняя кинопопытка датируется началом 2010-х и не очень удачной дилогией, сделанной под продюсерским контролем Майкла Бэя и по лекалам "Трансформеров" (в памяти из которой запомнилась разве что жгучая Меган Фокс в школьной форме и в роли соратницы черепашек Эйприл О'Нил).

И вот, очередной заход франшизы в кинотеатры - в виде полнометражного мультфильма. В этот раз проект курировала парочка Сет Роген и Эван Голдберг. Они когда-то начинали с пошлых молодежных комедий типа "Суперперцев" или "Ананасового экспресса", но в последние годы известны работой над экранизациями взрослых комиксов - "Проповедник" и "Пацаны". Снимать новый мульт позвали Джеффа Роу, который прославился остроумной техносатирой "Митчеллы против машин".

К материалу создатели подошли очень бережно - и фанаты, по идее, должны остаться довольны. Единственное изменения - Эйприл О'Нил теперь не жгучая рыжая красотка, а рыжая афроамериканская школьница (впрочем в последнем на сегодня мультсериале она была ровно такой же), которая мечтает стать репортером. И в этой связи помогает черепашкам. Которых сделали нарочито стандартными американскими современными школьниками. Они увлекаются аниме, снимают ролики в TikTok и мечтают попробовать себя в стендапе. И все параллельно с борьбой со злодеями.

Отдельного респекта заслуживают аниматоры - работу они проделали гигантскую. И анимация получилась блестящей - то в пластилиновом стиле, то в необычном 3D.

Подытоживая - "Черепашки-ниндзя: погром мутантов" получился прекрасным летним развлечением. Детям точно понравятся яркие герои и шутки, а взрослые поностальгируют и точно будут вполголоса напевать: "Мы не жалкие букашки, супер ниндзя-черепашки".

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