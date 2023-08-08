УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Подбитый "Оленегорский горняк" отбуксировали: ремонт затянется на годы - СМИ

Яна Ставская
8 августа 2023, 23:06 обновлено 8 августа, 23:20
19
В Новороссийске нет сухого дока, необходимого для ремонта корабля.
Подбитый 'Оленегорский горняк' отбуксировали: ремонт затянется на годы - СМИ
Корабль станет в строй еще не скоро / Коллаж Главред, фото: Радио Свобода, скриншот

Подбитый морскими беспилотниками российский десантный корабль "Оленегорский горняк" отбуксировали от причала в Новороссийске, пишет русская служба "Радио Свобода".

На спутниковых снимках Planet.com за 7 августа военный корабль виднеется в гавани Новороссийска в сопровождении двух буксиров. Как отмечают журналисты, ранее он стоял у причала №8.

OSINT-исследователи, основываясь на данных трекинга буксиров, сделали предположение, что судно, вероятно, переместили в плавучий док в другой части порта.

видео дня

Аналитики из InformNapalm отметили, что для ремонта корабля необходим сухой док, которого в Новороссийске нет.

Сроки ремонта потому могут затянуться на годы, как прежде это было с судном подобного класса "Ямал", который в 2017 году получил повреждение в Эгейском море, был отбуксирован в Севастополь, и только к марту 2023 года работы на корабле были завершены.

Удар по "Оленегорскому горняку"

Российский десантный корабль "Оленегорский горняк" был атакован неизвестными беспилотниками у берегов Новороссийска в ночь на 4 августа.

Сообщалось, что на борту в тот момент находилось больше 100 человек экипажа. Украина ответственность за удар не брала, но в ГУР тогда отметили, что повреждение "горняка" помешает оккупантам планировать дальнейшие десантные операции.

6 августа в сети появились спутниковые снимки, подтверждающие, что корабль получил серьезный урон вследствие "морского инцидента". Его поддерживали с помощью плавучего крана, аварийно-спасательного судна и двух водолазных катеров.

Вас могут заинтересовать новости:

новости Крыма
Реклама

Главное за день

Подбитый "Оленегорский горняк" отбуксировали: ремонт затянется на годы - СМИ

Подбитый "Оленегорский горняк" отбуксировали: ремонт затянется на годы - СМИ

23:06 Украина
"ВСУ прошли первую линию": эксперт раскрыл о мощном продвижении на двух направлениях

"ВСУ прошли первую линию": эксперт раскрыл о мощном продвижении на двух направлениях

22:24 Украина
Сырский приехал на Купянское направление, где россияне постоянно наступают

Сырский приехал на Купянское направление, где россияне постоянно наступают

21:52 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:06

Подбитый "Оленегорский горняк" отбуксировали: ремонт затянется на годы - СМИ

22:24

"ВСУ прошли первую линию": эксперт раскрыл о мощном продвижении на двух направлениях

21:57

Бунт Пригожина был спецоперацией Путина: Данилов назвал цель Кремля

21:52

Сырский приехал на Купянское направление, где россияне постоянно наступают

21:49

Россия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – ЗагороднийЭксклюзив

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:31

Среди немыслимых побед цивилизации они приходят из канализации: рецензия на мультфильм "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов"

21:30

"Спасатели кричали, наверное, погибали": в Покровске рассказали детали удара РФВидео

21:23

Почему помидоры чернеют и гниют: подсказки, которые спасут ваш урожай

20:54

Забыла "надеть" лицо: путинстка Долина ужаснула видом без макияжа

Реклама
20:47

У россиян проблемы с вывозом зерна после ударов Украины

20:20

"Все по райдеру": Козловский с синяком под глазом показал свой блиндаж

19:56

"Спасли 8 человек": ГСЧС завершила спасательную операцию в Покровске

19:50

ВСУ проломили заслоны РФ на юге и зашли на первую линию обороны оккупантов

19:34

Нардеп из "Слуги народа" разоблачен на коррупции: "продавал" землю НААН

19:19

За два месяца до первой годовщины: Тринчер и Волошин разъехались из-за кризиса

19:10

Главные результаты саммита в Джиддемнение

18:53

Неизвестная страна выкупила у Бельгии танки Leopard для Украины - СМИ

18:51

Переделанные самолеты и ВПП на трассах: ВСУ создали секретные аэродромы – Bild

18:13

Россия строит большой лагерь "вагнеровцев" вблизи Украины: для чего

18:00

В Украину ворвется холодина: резко похолодает до +9 градусов

Реклама
17:49

Единственный дипломатический путь окончания войны: Зеленский раскрыл формулу

17:19

Обстановка в Черном море после ударов по флоту РФ изменилась: что произошло

16:58

Минобороны РФ выдало циничное заявление об ударе по Покровску: в ВСУ ответили на ложь

16:52

Контрнаступление ВСУ буксует: на Западе назвали причину и дали тревожный прогноз

16:32

Кому повезет в 2023: до конца года жизнь заиграет новыми красками

16:30

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о ваших страхах

16:21

Как правильно есть чеснок: простой способ ошеломит любого

16:20

Топ-5 вещей, которые старят женщину: Андре Тан сказал, что нужно отправить на свалку

16:13

Как выбрать спелый и сладкий арбуз прямо возле прилавка: 5 проверенных способов

16:06

Российской певице Ладе Дэнс, которая попала в ДТП, стало хуже

16:00

В Макдональдс больше не пойдете: самый вкусный и нашумевший рецепт чизбургера

16:00

Будет много проблем: что нельзя делать 10 августа - приметы и запреты

15:58

Как мужчинам легально выехать за границу во время военного положения: разъяснение Кабмина

15:56

"Знали, что люди придут на помощь": в ВСУ раскрыли о двойной атаке в Покровске

15:53

ВСУ ударили на двух направлениях и "перемололи" три роты РФ вместе с техникой

15:49

РФ хочет взять под контроль два города, на востоке усилились обстрелы – Минобороны

15:39

Шварценеггер рассказал про неизлечимую болезнь, за которую его били в школе

15:35

Удар РФ по Покровску: ранение получил герой фильма "20 дней в Мариуполе"

15:15

Хитрость опытных пекарей: зачем на батоне и хлебе делают надрезы

15:05

Беременная Каминская требует от Илона Маска деньги на роды

Реклама
14:48

Смертельное ДТП на Харьковщине: коп за рулем авто сбил девочку на "зебре" — СМИ

14:42

Чем протирать листья комнатных растений чтобы они блестели: неожиданное средство

14:22

"Не только Чонгарский мост": в ГУР заинтриговали анонсом новых ударов по Крыму

13:48

Как не стать заложником системы?мнение

13:44

Фен и кипяток запрещены: как быстро растопить лед в морозилке

13:39

Райское наслаждение: почему кошки любят, когда им чешут голову

13:30

Намеренно били по спасателям: эксперт объяснил тактику РФ по обстрелу ПокровскаФото

13:27

"Ты задолбала со своей любовью": Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы

13:24

В Каховке враги объявили об отводе войск: в Минобороны объяснили уловку

13:16

Руслан Алиев досье

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять