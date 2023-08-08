Подбитый 'Оленегорский горняк' отбуксировали: ремонт затянется на годы - СМИ

В Новороссийске нет сухого дока, необходимого для ремонта корабля.

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Корабль станет в строй еще не скоро / Коллаж Главред, фото: Радио Свобода, скриншот

Подбитый морскими беспилотниками российский десантный корабль "Оленегорский горняк" отбуксировали от причала в Новороссийске, пишет русская служба "Радио Свобода".

На спутниковых снимках Planet.com за 7 августа военный корабль виднеется в гавани Новороссийска в сопровождении двух буксиров. Как отмечают журналисты, ранее он стоял у причала №8.

OSINT-исследователи, основываясь на данных трекинга буксиров, сделали предположение, что судно, вероятно, переместили в плавучий док в другой части порта.

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Аналитики из InformNapalm отметили, что для ремонта корабля необходим сухой док, которого в Новороссийске нет.

Сроки ремонта потому могут затянуться на годы, как прежде это было с судном подобного класса "Ямал", который в 2017 году получил повреждение в Эгейском море, был отбуксирован в Севастополь, и только к марту 2023 года работы на корабле были завершены.

Удар по "Оленегорскому горняку"

Российский десантный корабль "Оленегорский горняк" был атакован неизвестными беспилотниками у берегов Новороссийска в ночь на 4 августа.

Сообщалось, что на борту в тот момент находилось больше 100 человек экипажа. Украина ответственность за удар не брала, но в ГУР тогда отметили, что повреждение "горняка" помешает оккупантам планировать дальнейшие десантные операции.

6 августа в сети появились спутниковые снимки, подтверждающие, что корабль получил серьезный урон вследствие "морского инцидента". Его поддерживали с помощью плавучего крана, аварийно-спасательного судна и двух водолазных катеров.

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