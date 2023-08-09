От убийц до вымогателей: в Тюмени уже сто могил уничтоженных в Украине наемников

Тем временем на кладбище в Тюмени готовят места для новых погребений оккупантов, ликвидированных в Украине.

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Кладбище наемников в Тюмени / Коллаж: Главред, Фото: nemoskva.net

В российской Тюмени на участке кладбища, где хоронят уничтоженных в Украине оккупантов РФ, в том числе из ЧВК Вагнера, уже больше сотни могил, и там готовятся к новым захоронениям.

Причем в декабре прошлого года здесь было 18 могил, в основном лежали выпускники военных училищ, брошенные в первые дни войны на территорию Украины. Об этом идет речь в материале издания "Говорит НеМосква".

Журналисты отмечают, что последняя могила с датой смерти 28 июня 2023 года, но совсем свежая. Хоронили недавно. Там лежит "казак" Андрей Зайцев. На войну пошел добровольцем осенью 2022 года. Его уничтожили в боях под Бахмутом. Умер от потери крови.

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Отмечается, что вагнеровцев на кладбище много. Над их могилами развеваются флаги. Один из них – дважды судимый 49-летний Сергей Мездрин. В 2020 году Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор преступной группе, которая вымогала деньги, отжимала бизнес и угрожала людям. Членом ОПГ был и Мездрин. Он получил 14 лет колонии.

Тут же, в недавно выкопанных рядах есть могила 36-летнего Евгения Гладких. Он – член особо жестокой банды, которая действовала в Тюмени в 2008-2017 годах. Называлась – "Банда ФСБ". Группа из пяти человек, трое из которых были действующими сотрудниками Федеральной службы безопасности России, убивала бизнесменов из-за денег, таксистов – ради их машин, мигрантов – ради того, чтобы проверить патроны. За 9 лет убили семь человек. Разоблачили группировку полицейские, которые искали убийц мигрантов.

Александру Толоконникову, когда его ликвидировали в Украине, было 39 лет. На странице у сестры в соцсетях в шапке профиля стоит фото брата в военной форме. Она гордится, что тот был в числе ЧВК "Вагнер".

В материале уточняется, что российские власти официально не признают, что 28 сектор на Червишевском тракте выделен специально для захоронения уничтоженных в Украине оккупантов.

"Тем временем на кладбище готовят место для нового погребения", - добавили авторы материала.

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что бунт Евгения Пригожина был спецоперацией Владимира Путина. Он подчеркнул, что целью спецоперации было выявление генералов РФ, которые были не согласны с Путиным и его окружением.

Напомним, что ЧВК Вагнер прекратила вербовку наемников. Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин подтвердил, что группировка прекратила набор новых наемников. Большая часть боевиков находится "в отпуске". Вагнер продолжает "работать" в Африке, "подготовительных центрах" республики Беларусь и определяется со своими дальнейшими планами.

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