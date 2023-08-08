Бунт Пригожина был спецоперацией Путина: Данилов назвал цель Кремля

Спецоперация ЧВК Вагнера была согласованна с Владимиром Путиным, заявил секретарь СНБО.

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Алексей Данилов прокомментировал бунт Евгения Пригожина / УНИАН, скрин

Мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был операцией, согласованной с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире информационного телемарафона он подчеркнул, что целью спецоперации было выявление генералов РФ, которые были не согласны с Путиным и его окружением.

"Сегодня уже можно сказать, что эта была операция, которая была согласованна с Путиным для обнаружения тех генералов, которые были не совсем настроены по отношению именно к Путину и его окружения. Есть понятие про количество генералов, которые сегодня отстранены или часть из них находится за решеткой, отстранена от своих обязанностей. Это была такая спецоперация", - сказал Данилов.

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Он также отметил, что в РФ и дальше будут продолжаться несогласия, потому что "количество людей, которые понимают куда их завел Путин с каждым днем становиться все больше".

Ранее сообщалось о том, что ЧВК Вагнер прекратила вербовку наемников. Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин подтвердил, что группировка прекратила набор новых наемников. Большая часть боевиков находится "в отпуске". Вагнер продолжает "работать" в Африке, "подготовительных центрах" республики Беларусь и определяется со своими дальнейшими планами.

Напомним, у боевиков ЧВК Вагнер 30 июля заявили, что группировка временно прекращает набор наемников на 1 месяц. Причиной назвали неучастие в войне против Украины и переезд в Беларусь.

Ранее Пригожин сделал заявление из Беларуси, где он и часть боевиков Вагнер вынуждены находиться после неудачного похода на Москву. Пригожин заявил о позоре оккупантов России и сказал, что его наемники пока не будут воевать против Украины. Они подождут, когда появится возможность, чтобы "проявить себя на полную".

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