ЧВК Вагнер прекратила вербовку наемников: Пригожин рассказал о планах

Большая часть наемников группировки боевиков Вагнер сейчас "находится в отпуске", нехватки личного состава на данный момент нет, сказал Евгений Пригожин.

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ЧВК Вагнер продолжает "работать" в Африке и Беларуси - Пригожин / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин подтвердил, что группировка прекратила набор новых наемников. Большая часть боевиков находится "в отпуске". Вагнер продолжает "работать" в Африке, "подготовительных центрах" республики Беларусь и определяется со своими дальнейшими планами.

Близкий к боевикам Telegram-канал Grey Zone опубликовал заявление Пригожина, который сказал, что боевики прекратили вербовку новых наемников. Якобы из-за отсутствия нехватки личного состава.

"Сегодня открытие центров по набору пока не определено. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор", - сказал Пригожин.

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По его словам, ЧВК продолжает работать в Африке и Беларуси и определяется с новыми задачами.

"Группа Вагнера продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии. Сегодня мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых всё более и более отчётливо прорисовывается", - подчеркнул Евгений Пригожин.

Ситуация с Пригожиным и ЧВК Вагнер

У боевиков ЧВК Вагнер 30 июля заявили, что группировка временно прекращает набор наемников на 1 месяц. Причиной назвали неучастие в войне против Украины и переезд в Беларусь.

"В связи с временным не участием ЧВК Вагнер в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц", - сказали у боевиков.

Ранее Пригожин сделал заявление из Беларуси, где он и часть боевиков Вагнер вынуждены находиться после неудачного похода на Москву. Пригожин заявил о позоре оккупантов России и сказал, что его наемники пока не будут воевать против Украины. Они подождут, когда появится возможность, чтобы "проявить себя на полную".

Пригожина 26 июля увидели в Санкт-Петербурге, где в то время в период с 27 по 28 июля проходил саммит Россия-Африка. Один из соратников главаря ЧВК Вагнер Дмитрий Сытый опубликовал фотоснимок Пригожина с одним из гостей саммита и сказал, что фото сделали якобы на самом мероприятии. Как выяснили журналисты, фотография оказалась из отеля Трезины, владельцем которого и является Пригожин.

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