Пригожина увидели в Санкт-Петербурге, куда Путин приехал на форум с Африкой

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин был замечен в городе Санкт-Петербург, где 27-28 июля проходит саммит Россия-Африка. В частности, опубликована фотография, на которой Пригожин с одним из гостей форума. Фото, предположительно, сделано в отеле Трезини, владельцем которого и является руководитель мятежников.
Как сообщает питерское издание Фонтанка, глава "Русского дома" в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый опубликовал фото Евгения Пригожина якобы с саммита Россия-Африка с "благодарностью господину послу", на котором страну-агрессора представляет лично директор Кремля Путин.
Соответствующее фото Сытый разместил в своем Facebook.
"Господин посол поделился со мной первыми фотографиями саммита Россия-Африка", - написал он.
Отмечается, что данная фотография также была опубликована в нескольких пропагандистских СМИ, которые ранее входили в медиа-империю Пригожина. Там также сообщили о встречах Пригожина с представителями ЦАР, Мали и Нигера.
Пригожин в Санкт-Петербурге
Издание выяснило, что фотоснимок сделан в Петербурге, но не на африкано-российском саммите, а в отеле Трезини, которым владеет семья Пригожина. Интерьеры сопоставляются по фото.
В Кремле боятся переворота в России
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что России грозит военный переворот. По мнению чиновника, бунт может возглавить и бывший командующий 58-й армией генерал Попов, которого отстранили от командования оккупантами из-за критики в адрес руководства Минобороны захватчиков.
На днях в Сети появилось заявление главаря боевиков ЧВК Вагнера Евгения Пригожина из Беларуси, куда он вынужден был уехать после своего неудачного похода на Москву. Пригожин заявил о позоре армии РФ и раскрыл судьбу вагнеровцев – воевать против Украины они пока не будут. По его словам, боевики пересидят в Беларуси, чтобы потом "проявить себя на полную".
Российские журналисты написали, что Кремль стал "прятать" Путина. По данным источника, после мятежа Пригожина в московской верхушке опасаются государственного переворота. Все, кто потенциально мог бы принять участие в таких событиях, под подозрением ФСБ.
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