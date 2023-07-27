Пригожина увидели в Санкт-Петербурге, куда Путин приехал на форум с Африкой

Главарь ЧВК Вагнер Пригожин в Санкт-Петербурге встретился с представителями ЦАР, Мали и Нигера, сказали российские пропагандисты из бывшего пула Пригожина.

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Пригожин приехал в Санкт-Петербург и встретился с одним из гостей самита Африка-Россия / facebook.com/dimitri.harto

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин был замечен в городе Санкт-Петербург, где 27-28 июля проходит саммит Россия-Африка. В частности, опубликована фотография, на которой Пригожин с одним из гостей форума. Фото, предположительно, сделано в отеле Трезини, владельцем которого и является руководитель мятежников.

Как сообщает питерское издание Фонтанка, глава "Русского дома" в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый опубликовал фото Евгения Пригожина якобы с саммита Россия-Африка с "благодарностью господину послу", на котором страну-агрессора представляет лично директор Кремля Путин.

Соответствующее фото Сытый разместил в своем Facebook.

видео дня

Соратник Пригожина сообщил, что тот якобы побывал на саммите Россия-Африка / facebook.com/dimitri.harto

"Господин посол поделился со мной первыми фотографиями саммита Россия-Африка", - написал он.

Отмечается, что данная фотография также была опубликована в нескольких пропагандистских СМИ, которые ранее входили в медиа-империю Пригожина. Там также сообщили о встречах Пригожина с представителями ЦАР, Мали и Нигера.

Пригожин в Санкт-Петербурге

Издание выяснило, что фотоснимок сделан в Петербурге, но не на африкано-российском саммите, а в отеле Трезини, которым владеет семья Пригожина. Интерьеры сопоставляются по фото.

Гостиница Трезини, где увидели Пригожина / Фонтанка

В Кремле боятся переворота в России

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что России грозит военный переворот. По мнению чиновника, бунт может возглавить и бывший командующий 58-й армией генерал Попов, которого отстранили от командования оккупантами из-за критики в адрес руководства Минобороны захватчиков.

На днях в Сети появилось заявление главаря боевиков ЧВК Вагнера Евгения Пригожина из Беларуси, куда он вынужден был уехать после своего неудачного похода на Москву. Пригожин заявил о позоре армии РФ и раскрыл судьбу вагнеровцев – воевать против Украины они пока не будут. По его словам, боевики пересидят в Беларуси, чтобы потом "проявить себя на полную".

Российские журналисты написали, что Кремль стал "прятать" Путина. По данным источника, после мятежа Пригожина в московской верхушке опасаются государственного переворота. Все, кто потенциально мог бы принять участие в таких событиях, под подозрением ФСБ.

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