Ракеты на 300 и БПЛА на 800 км помогут ВСУ, когда Крым станет островом – Маломуж

Украина способна разрушить всю логистику оккупационных войск России на юге, враг не сможет наладить военные поставки по морю, считает Николай Маломуж.

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Украина будет сокрушать корабли России у Крыма своим дальнобойным оружием - Маломуж / Коллаж: Главред, фото: ЧФ РФ, Главред

Если ВСУ разрушат все мосты, которые соединяют Крым с Украиной, в результате чего Крымский полуостров превратится в остров, оккупанты агрессора России не смогут восстановить свою военную логистику на захваченном юге. У паромной переправы низкая пропускная способность, а дальнобойные ракеты и беспилотники, которые охватывают почти всю акваторию Черного моря, будут поражать любые корабли. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в случае значительного повреждения мостов на юге российские войска не смогут наладить логистику по морю. Паромная переправа не обеспечит все потребности группировки.

"Российские войска в Крыму действительно строят паромную переправу, но, даже по их оценкам, она способна обеспечить лишь 8-10% потребностей группировки. И это при условии нормального функционирования паромной переправы. В отличие от моста, переправа очень уязвима – одного-двух ударов наших ракет будет достаточно, чтобы ее уничтожить. У россиян нет такого количества паромных переправ, которое бы обеспечило поставки техники, вооружений, боеприпасов и живой силы в полной мере", - считает Маломуж.

Также он добавил, что оккупанты не смогут наладить военные поставки и с помощью кораблей, поскольку ракеты с дальностью 300 километров и БПЛА, которые работают на расстоянии 800 км, будут поражать любые вражеские судна.

"Наладить логистику кораблями тоже уже не получится, потому что у Украины есть средства, которые достают даже до Новороссийска. Следовательно, все военные и транспортные корабли РФ под прицелом наших дальнобойных ракет, способных наносить удары на расстоянии 300 км, а это практически вся акватория Черного моря, а также Севастополь. Наши беспилотники, оснащенные 400-килограммовым зарядом тротила, работают на дистанции 800 км и могут полностью нейтрализовать любой корабль. Вражеское судно либо будет подбито и отшвартовано, либо пойдет ко дну. Поэтому россияне оказались в ситуации, где особо уже не разгуляешься. Потому что Украина способна нейтрализовать любые поставки врага", - подчеркнул Николай Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее рассказала о сверхтяжелых боях ВСУ против оккупантов России. По ее словам, армия сдерживает захватчиков на Купянском и Лиманском направлениях и продвигается на южном фланге Бахмутского направления.

Армия Украины бьет войска РФ в направлении Мелитополя, рассказал заместитель командующего ОСУВ Таврия по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин. Как сказал представитель ВСУ, войскам приходится как наступать, так и обороняться.

В Пентагоне сказали, что ВСУ совершили чудо, когда загнали российские оккупационные войска в "оборону". США продолжат помогать Украине достигать эффективных результатов на поле боя.

Смотрите видео, в котором Маломуж рассказал, как ВСУ могут освободить Крым:

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