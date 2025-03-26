Чем убрать налет с душевой лейки: самый простой и легкий способ

Душевые лейки, как и другие элементы смесителя, подвергаются известковому налету. Первый признак того, что лейку нужно почистить – струйки воды в разные стороны. Иногда налет можно отмыть легко, но в некоторых случаях приходится прикладывать усилия. И тогда возникает вопрос, как убрать известковый налет с лейки душа. Мы расскажем об одном из способов.
Автор YouTube-канала Советы для дома рассказала, как можно отмыть лейку для душа от налета, который возникает из-за воды, и показала, какие средства для этого понадобятся.
Чем можно чистить душевые лейки
Делаем раствор для очистки лейки
Понадобится миска. В нее следует добавить 2 столовые ложки лимонной кислоты и 2 столовые ложки воды (она должна быть от 40 до 50 градусов). Растворяем лимонную кислоту полностью в воде.
Наносим средство на лейку
Далее надо взять бумажной полотенце и окунуть его в приготовленное средство.
После этого полотенце нужно слегка отжать, расправить, и обернуть им лейку душа. Сверху обернуть еще одним бумажным полотенцем, смоченным в средства.
Средством, которое осталось, полить лейку и оставить так минимум на 1 час.
Чистим лейку щеткой
Через час снимаем полотенца, после чего начинаем чистить налет чистящей щеткой.
Если очистка идет сложно, повторяем процедуру с полотенцем вновь.
В конце ополаскиваем лейку прохладной водой, чтобы полностью вымыть средство.
Должно все хорошо очиститься.
Смотрите видео, как легко и быстро отчистить лейку от известкового налета:
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Советы для дома
Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.
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