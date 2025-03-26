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Детали режима тишины и изменение позиции Европы: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
26 марта 2025, 20:00
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Новости Украины 26 марта по состоянию на 20:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Детали режима тишины и изменение позиции Европы: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 20:00 26 марта / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, twitter.com/USNATO

Главные новости Украины по состоянию на 20:00. Подборка Главреда:

Вспыхнули пожары: РФ атаковала дронами Ахтырку на Сумщине

В ночь на 26 марта армия РФ атаковала дронами город Ахтырка в Сумской области. Вспыхнули пожары.

В результате удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.

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"РФ тянет время": Трамп признал, что Москва "тормозит" мирное соглашение с Украиной

Президент США Дональд Трамп предположил, что Россия "тянет время" и пытается отсрочить достижение полного перемирия с Украиной. Об этом пишет Politico.

В то же время Трамп по-прежнему верит в то, что Москва в конечном итоге хочет прекращения войны.

Отвечая на вопрос репортера телеканала Newsmax, считает ли он, что Кремль тянет время, Трамп сказал, что, по его мнению, "Россия хочет увидеть конец" своего полномасштабного вторжения.

"Очень впечатляюще": президент Евросовета назвал сроки вхождения Украины в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз благодаря проведенным реформам может стать реальностью еще до 2032 года. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта во время дискуссии в рамках Центра европейской политики по случаю 68-й годовщины подписания Римских договоров, которые стали основой для создания ЕС, сообщает Укринформ.

РФ атаковала дронами объекты инфраструктуры, вспыхнули пожары: подробности атаки

В ночь на 26 марта российская оккупационная армия атаковали Украину 117-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 56 БпЛА. Последствия вражеской атаки зафиксировали в четырех областях.

Как сообщило командование Воздушных сил в Telegram, по состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере, востоке и в центре страны.

Британия сделала заявление и обратилась к Путину: к чему призывают диктатора

На фоне переговоров в Эр-Рияде между Украиной, Россией и США, Великобритания призвала Москву не медля согласиться на безусловное прекращение огня с Украиной. Об этом говорится в заявлении британского Министерства иностранных дел.

Россия планирует завершить войну до 2026 года - Скибицкий

Россия планирует завершить "украинский вопрос" до 2026 года, иначе никогда не сможет догнать уровень США и Китая. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время круглого стола "Новые контуры европейской безопасности", пишет Телеграм-канал ГУР.

Продвижение в Белгородской области: какую задачу могут выполнять ВСУ

ВСУ могут разворачивать определенные действия в Белгородской области, чтобы снять российское давление на территории Курской области. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио NV.

Он отметил, что по анализу ситуации на Белгородщине пока можно ориентироваться только на неофициальные источники, поскольку Генеральный штаб ВСУ это не подтверждает.

У Трампа указали на интересный нюанс в Будапештском меморандуме: возник скандал

Спецпредставитель президента США Ричард Гренелл заявил, что Украина никогда не обладала собственным ядерным оружием, а арсенал, который находился на ее территории, принадлежал России. Эти слова вызвали бурную реакцию политиков и дипломатов. В своем посте в соцсети X Гренелл решил "прояснить" ситуацию с Будапештским меморандумом.

Интенсивные дожди и похолодание: Украину накроет мощный циклон

В Украине еще ожидаются периоды похолодания, поэтому не стоит класть пуховики в шкафы. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, градусы "будут скакать то вверх, то вниз".

В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

Кабинет министров упростил порядок получения пенсий и страховых выплат для внутренне перемещенных лиц, украинцев за рубежом и граждан на временно оккупированных территориях (ВОТ). Об этом сообщило Министерство социальной политики.

"Реакция будет сокрушительной": Рютте резко пригрозил Путину

Страна-агрессор Россия столкнется со всей силой и яростью НАТО в случае вторжения в страну-члена Альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет The Guardian.

Во время выступления в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском, Рютте поздравил страну с тем, что она тратит 4,7% ВВП на оборону. Соответствующий показатель является самым высоким среди стран-членов НАТО.

Украина и США согласовали списки объектов для энергетического перемирия, но есть нюанс

Украина и США согласовали перечень энергетических объектов, которые не может атаковать РФ в рамках частичного прекращения огня. Об этом заявили в Минэнерго в ответ на запрос Европейской правды.

Отмечается, что США знают о требованиях Киева относительно энергетического перемирия. В то же время перечень энергетических объектов, которые РФ согласовала со Штатами якобы отличается.

В ЕС назвали условие для снятия санкций с РФ: на что должен пойти Путин

Вывод российских войск из Украины будет одним из главных условий для отмены или изменения санкций ЕС против страны-агрессора. Об этом заявил представитель Европейской комиссии, передает Reuters.

Генштаб жестко ответил на обвинения РФ в "нарушении условий прекращения огня"

Генеральный штаб ВСУ официально отрицает заявления министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам.

"Так, 25-26 марта Силы обороны Украины не наносили ударов БПЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма", - говорится в сообщении в Telegram Генштаба ВСУ.

Европа отказалась от идеи миротворцев в Украине и предлагает альтернативу - СМИ

ЕС отказался от идеи отправки миротворцев в Украину и сосредоточился на других механизмах безопасности. Усилия по гарантиям безопасности для Украины смещаются от размещения войск к альтернативным решениям из-за политических и логистических трудностей, а также возможного сопротивления со стороны России и США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников.

"F-18 стартуют": появился полный текст секретного чата команды Трампа в Signal

Журнал The Atlantic опубликовал полную переписку членов администрации президента США Дональда Трампа, в которой шла речь об ударах по Йемену.

В переписке, которую публикует The Atlantic и которая началась всего за полчаса до вылета первых истребителей, обсуждали точные часы атак: запуск F-18, вылет дронов MQ-9, а также применение ракет Tomahawk с моря.

В ОП предупредили об ответе в случае нарушения РФ соглашения о прекращении огня

На встрече в Эр-Рияде украинская и американская команды продолжили технические консультации по всеобъемлющему прекращению огня, о котором договорились с американской стороной еще в Джидде, сообщил заместитель руководителя Офиса президента, экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Павел Палиса.

"Относительно встречи в Эр-Рияде: продолжили технические консультации по всеобъемлющему прекращению огня, о котором договорились с американской стороной еще в Джидде. Согласовали прекращение огня по энергетическим объектам и в Черном море, которое вступает в силу с момента публикации совместного заявления с США", - написал он в Telegram.

США не включили пункт об ответственности за нарушение Россией режима тишины - Подоляк

США избегают пункт об ответственности за нарушение режима тишины, однако без инструментов принуждения РФ будет невозможно принудить к миру. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Он добавил, что РФ использует переговоры для затягивания войны и не хочет быстрого мира. Враг имитирует готовность к миру, но при этом усиливает интенсивность ударов по Украине.

F-16 бьют россиян ракетами на территории РФ: украинский пилот раскрыл детали

Почти ежедневно украинские пилоты истребителей F-16 выполняют несколько полетов на поражение противника за линией боевого соприкосновения, а также на территории Российской Федерации и на временно оккупированной россиянами территории Украины.

Летчики F-16 выполняют также полеты на прикрытие других боевых самолетов своих собратьев, рассказал в интервью один из украинских пилотов.

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