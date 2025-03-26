Россия планирует завершить войну до 2026 года – Скибицкий

Россия спрогнозировала 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года.

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РФ планирует завершить войну до 2026 года / Коллаж: Главред, фото: РБК-Украина, 38 отдельная бригада морской пехоты

Что сказал Скибицкий:

Россия боится лидерства США и Китая

В Москве создан геополитический прогноз на 2026-2035 годы

Россия планирует завершить "украинский вопрос" до 2026 года, иначе никогда не сможет догнать уровень США и Китая. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время круглого стола "Новые контуры европейской безопасности", пишет Телеграм-канал ГУР.

По информации Скибицкого, Россия спрогнозировала 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года. Шесть из них связаны с северной Европой.

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"Северная Европа понимает, понимают страны Балтии. Понимает Польша. По Польше только четыре сценария возможного военного конфликта. Польша сейчас понимает, что это - непосредственная угроза", - пояснил он.

В частности, в Москве создан геополитический прогноз на 2026-2035 годы с оценкой его последствий до 2045 года. В документах определено, что "украинский вопрос" должен быть завершен до 2026-го.

"Потому что если война продолжится еще 5-10 лет, Россия никогда не сможет догнать и стать на один уровень с США и Китаем", - добавил представитель ГУР.

В завершение Скибицкий добавил, что роль Украины является важной в новых подходах к организации европейской системы безопасности.

Новое нападение РФ - новости по теме

Напомним, Россия отработала план нападения на Финляндию, Норвегию и страны Балтии, стремясь выйти к границам Туркуского договора 1743 года. По данным источников в НАТО, нападение предусматривает масштабную операцию с привлечением десятков тысяч солдат.

Также РФ составила подробные списки целей для возможной войны с Японией и Южной Кореей, в частности 160 объектов военной и гражданской инфраструктуры - атомные электростанции, мосты, заводы и командные пункты. Секретные документы с 2008-2014 годов также описывают сценарии ударов ракетами Х-101 и проверки ПВО Японии и Южной Кореи.

Как сообщал Главред, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия может атаковать Евросоюз уже в 2028 году, призвав Европу увеличить расходы на оборону. В СНБО отметили, что война с НАТО возможна через 4-6 лет.

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Кто такой Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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