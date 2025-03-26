Россия планирует завершить войну до 2026 года – Скибицкий

Что сказал Скибицкий:
- Россия боится лидерства США и Китая
- В Москве создан геополитический прогноз на 2026-2035 годы
Россия планирует завершить "украинский вопрос" до 2026 года, иначе никогда не сможет догнать уровень США и Китая. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время круглого стола "Новые контуры европейской безопасности", пишет Телеграм-канал ГУР.
По информации Скибицкого, Россия спрогнозировала 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года. Шесть из них связаны с северной Европой.
"Северная Европа понимает, понимают страны Балтии. Понимает Польша. По Польше только четыре сценария возможного военного конфликта. Польша сейчас понимает, что это - непосредственная угроза", - пояснил он.
В частности, в Москве создан геополитический прогноз на 2026-2035 годы с оценкой его последствий до 2045 года. В документах определено, что "украинский вопрос" должен быть завершен до 2026-го.
"Потому что если война продолжится еще 5-10 лет, Россия никогда не сможет догнать и стать на один уровень с США и Китаем", - добавил представитель ГУР.
В завершение Скибицкий добавил, что роль Украины является важной в новых подходах к организации европейской системы безопасности.
Новое нападение РФ - новости по теме
Напомним, Россия отработала план нападения на Финляндию, Норвегию и страны Балтии, стремясь выйти к границам Туркуского договора 1743 года. По данным источников в НАТО, нападение предусматривает масштабную операцию с привлечением десятков тысяч солдат.
Также РФ составила подробные списки целей для возможной войны с Японией и Южной Кореей, в частности 160 объектов военной и гражданской инфраструктуры - атомные электростанции, мосты, заводы и командные пункты. Секретные документы с 2008-2014 годов также описывают сценарии ударов ракетами Х-101 и проверки ПВО Японии и Южной Кореи.
Как сообщал Главред, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия может атаковать Евросоюз уже в 2028 году, призвав Европу увеличить расходы на оборону. В СНБО отметили, что война с НАТО возможна через 4-6 лет.
Читайте также:
- Перемирие может быть достигнуто в 2025-м: Олещук сказал, что должен сделать Трамп
- Судьба 4 регионов Украины и ЗАЭС: известны результаты переговоров в Саудовской Аравии
- Сколько Украина сбила баллистических ракет с 2022 года: Игнат дал ответ
Кто такой Вадим Скибицкий
Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред