160 объектов под прицелом: РФ подготовила нападение на Японию и Южную Корею - FT

Россия отбирала список целей с большой тщательностью.

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Россия готовит новые коварные удары / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

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Инфраструктура Японии и Кореи под угрозой

Россия проверяет оборону соседних стран и готовит тайные планы

Российские военные подготовили подробные списки целей для возможной войны с Японией и Южной Кореей.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на секретные документы, в эти списки входят 160 объектов, среди которых атомные электростанции, объекты гражданской инфраструктуры, дороги, мосты и заводы.

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Документы происходят из 29 секретных российских военных файлов, которые описывают подготовку офицеров к конфликтам на восточной границе с 2008 по 2014 год. Они до сих пор остаются актуальными для российской стратегии.

"В документах, которые западные источники показали FT, подчеркивается острая обеспокоенность Москвы состоянием своего восточного фланга. Российские военные планировщики опасаются, что восточные границы страны окажутся незащищенными в любой войне с НАТО и уязвимыми для атак со стороны американских средств и региональных союзников", - говорится в статье.

В первой части списка указаны 82 военных объекта, включая командные пункты армий Японии и Южной Кореи, радарные установки, авиабазы и военно-морские объекты.

Другие цели - это гражданская инфраструктура, в частности тоннели в Японии (например, Канмонский тоннель, соединяющий Хонсю и Кюсю), 13 энергетических объектов, среди которых ядерные комплексы в Токай, и объекты переработки топлива. В Южной Корее российские планы включают мосты, сталелитейные заводы в Пхохане и химические предприятия в Пусане.

Первая часть секретной презентации посвящена сценариям использования ракет Х-101.

"Слайды показывают, с какой тщательностью Россия отбирала список целей. В примечании к двум южнокорейским командно-контрольным бункерам приведены оценки силы, необходимой для прорыва их обороны. В списках также указаны другие детали, такие как размер и потенциальная мощность объектов", - отмечают в FT.

Гипотетическая атака на радиолокационную базу в Окусирито (Япония) предусматривает запуск 12 ракет с бомбардировщика Ту-160, с заявленной вероятностью поражения цели на уровне 85%.

Россия также испытывает противовоздушную оборону соседей. Вторая презентация документов описывает миссии российских бомбардировщиков для проверки реакции Японии и Южной Кореи. Например, 24 февраля 2014 года пара Ту-95 вылетела с базы в Украинке (Дальний Восток) и совершила 17-часовой полет с фиксацией действий ПВО соседних стран.

По данным документов, было осуществлено 18 перехватов с привлечением 39 самолетов. В частности, японские F4 Phantom сопровождали российские самолеты в течение 70 минут, но не были вооружены. Только семь перехватов осуществляли истребители с ракетами "воздух-воздух".

Новые вероятные атаки РФ - что известно

Напомним, как писал Главред, СМИ недавно сообщили о подготовке НАТО к возможной агрессии со стороны РФ. Журналисты считают, что Кремль может прибегнуть к новым гибридным атакам против западных стран.

Также стало известно, что Россия отрабатывала сценарии нападения на страны НАТО. По данным финского издания, Москва, вероятно, стремится достичь границ, установленных Туркуским договором 1743 года.

Кроме того, об угрозе со стороны РФ предупредил министр обороны Германии Борис Писториус. Он заявил, что НАТО должно быть готовым к отражению возможных атак. Министр также отметил, что любые агрессивные действия России могут спровоцировать запуск 5-й статьи Альянса.

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Чем особенна Южная Корея? Южная Корея - индустриально и технологически развитое государство на Корейском полуострове. Население - 51 966 948 человек. Объем ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным на 2018 год, составил более 2 триллионов долларов США, пишет Википедия. Южная Корея - один из ведущих экспортеров автомобилей, электроники, культурного контента, вещательных программ и видеоигр. Это один из "Азиатских тигров" - государств Азии (среди которых Сингапур, Гонконг и Тайвань), которые демонстрировали очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до 1990-х годов.

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