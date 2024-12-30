Вывод войск ВСУ с Курщины: эксперт ответил, отдаст ли Зеленский приказ

Главная задача - не держать территории, а заставить врага держать там большое количество собственных войск.

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Эксперт назвал стратегические решения ВСУ на Курщине / Коллаж: Главред, фото: ОП, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

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При каком условии ВСУ могут покинуть территорию РФ

Основная цель сейчас - сохранение жизней украинских воинов

Задача украинских военных в Курской области не предусматривает удержание российской территории. Если ситуация станет угрожающей, Силы обороны могут покинуть эту зону.

Об этом заявил военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман в эфире телеканала "Киев24".

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"Будет ли приказ Зеленского на вывод войск из Курщины? Вполне возможно. Верховным главнокомандующим, когда ситуация станет опасной - а ему это докладывают на Ставке постоянно - будет дана команда выйти из Курщины. Потому что задача - не держать там территории, а заставить врага держать там большое количество собственных войск. Вышли с Курщины - зайдем на Брянщину, вопросов нет", - пояснил он.

Гетман подчеркнул, что отход нельзя рассматривать как поражение. Это необходимый шаг для сохранения жизней украинских военных, а также для защиты сил и средств.

В то же время он отметил, что в случае, если российская сторона не сможет существенно усилить свои позиции, украинские военные будут находиться в Курской области столько, сколько потребуется.

Бои в Курской области - что известно

Как сообщал Главред, аналитик Василий Пехньо высказал мнение, что Суджа будет встречать Новый год на украинском. По его мнению, враг устанавливает флаги РФ в Курской области для информационных вбросов.

По данным DeepState, украинская армия отбросила россиян в Курской области. Отмечается, что Силам обороны удалось отбить территории у врага в Кругленьком.

В то же время разведка Южной Кореи заявила, что ВСУ впервые взяли в плен солдата КНДР в Курской области. До этого не было данных о взятии в плен военнослужащих Северной Кореи, которые помогают России воевать против Украины.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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