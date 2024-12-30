Вывод войск ВСУ с Курщины: эксперт ответил, отдаст ли Зеленский приказ

Главное:
- При каком условии ВСУ могут покинуть территорию РФ
- Основная цель сейчас - сохранение жизней украинских воинов
Задача украинских военных в Курской области не предусматривает удержание российской территории. Если ситуация станет угрожающей, Силы обороны могут покинуть эту зону.
Об этом заявил военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман в эфире телеканала "Киев24".
"Будет ли приказ Зеленского на вывод войск из Курщины? Вполне возможно. Верховным главнокомандующим, когда ситуация станет опасной - а ему это докладывают на Ставке постоянно - будет дана команда выйти из Курщины. Потому что задача - не держать там территории, а заставить врага держать там большое количество собственных войск. Вышли с Курщины - зайдем на Брянщину, вопросов нет", - пояснил он.
Гетман подчеркнул, что отход нельзя рассматривать как поражение. Это необходимый шаг для сохранения жизней украинских военных, а также для защиты сил и средств.
В то же время он отметил, что в случае, если российская сторона не сможет существенно усилить свои позиции, украинские военные будут находиться в Курской области столько, сколько потребуется.
Бои в Курской области - что известно
Как сообщал Главред, аналитик Василий Пехньо высказал мнение, что Суджа будет встречать Новый год на украинском. По его мнению, враг устанавливает флаги РФ в Курской области для информационных вбросов.
По данным DeepState, украинская армия отбросила россиян в Курской области. Отмечается, что Силам обороны удалось отбить территории у врага в Кругленьком.
В то же время разведка Южной Кореи заявила, что ВСУ впервые взяли в плен солдата КНДР в Курской области. До этого не было данных о взятии в плен военнослужащих Северной Кореи, которые помогают России воевать против Украины.
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Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
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