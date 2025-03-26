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США не включили пункт об ответственности за нарушение Россией режима тишины - Подоляк

Ангелина Подвысоцкая
26 марта 2025, 18:55
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РФ использует переговоры для затягивания войны в Украине.
Подоляк, Трамп, Путин
США избегают пункт об ответственности за нарушение режима тишины / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Что известно:

  • РФ затягивает войну мирными переговорами
  • США избегают пункт об ответственности за нарушение режима тишины

США избегают пункт об ответственности за нарушение режима тишины, однако без инструментов принуждения РФ будет невозможно принудить к миру. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Он добавил, что РФ использует переговоры для затягивания войны и не хочет быстрого мира. Враг имитирует готовность к миру, но при этом усиливает интенсивность ударов по Украине.

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"Теперь, смотрите, есть понимание, что они затягивают время, и будет понимание, что они нарушают те или иные договоренности, потому что это достаточно просто сегодня фиксируется. У Соединенных Штатов есть много инструментов для фиксации нарушений... Я думаю, что когда будет набрана критическая масса этих нарушений, то тогда США действительно должны предпринять определенные действия", - отметил Подоляк.

Переговоры в Саудовской Аравии - последние новости

Как сообщал Главред, у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия после переговоров США и РФ в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Вечером 24 марта в Саудовской Аравии завершились однодневные переговоры между представителями США и РФ. Делегации от Вашингтона и Москвы обсуждали "узкое" предложение о прекращении огня в Черном море между украинскими и российскими войсками.

США не включили пункт об ответственности за нарушение Россией режима тишины - Подоляк
Результаты переговоров между Украиной и США / Инфографика: Главред

После переговоров РФ и США в Саудовской Аравии был обнародован список требований Москвы. Россия выдвинула собственные требования для завершения войны.

25 марта в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Украиной и США. После этого у Зеленского раскрыли детали переговоров в Эр-Рияде. Во время первого дня переговоров в Эр-Рияде обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море и инфраструктуры, сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Вопрос совместного заявления может решаться в последний момент переговоров, пояснил Лещенко.

Позже стало известно, о чем договорились США с Украиной и РФ во время переговоров в Саудовской Аравии. Представители США провели серию отдельных встреч с украинской и российской делегациями. Переговоры между США, Украиной и РФ, которые состоялись 23-25 марта в Эр-Рияде, завершились. Россия согласилась обеспечить свободное и безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине, говорится в заявлении Белого дома.

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война в Украине новости США вторжение России Михаил Подоляк мирные переговоры Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии
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